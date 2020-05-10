Неминуемое падение гривны: появился тревожный прогноз

По прогнозам финансовых аналитиков, спад экономики Украины может составить в 2020 году 5,1% ВВП, а уровень инфляции может достичь отметки в 3,7%.

Об этом сообщает НБН ссылаясь на glavred.info.

Вместе с тем, на 2021 год прогнозируется рост экономики до уровня 6,3%, но при инфляции 6%.

Как же в этих условиях поведет себя гривна? Анализ специалистов показывает, что национальная валюта на конец второго квартала значительно ослабнет и может достичь отметки в 29,5 гривен за 1 доллар. В третьем – четвертом кварталах укрепится до 29 гривен за $1 и опять вернется к уровню 29,5 грн/$1 к концу 1-го квартала 2021 года.

Надо отметить, что в марте прогноз J.P. Morgan говорил о снижении курса гривны на конец 2020 года до уровня 28,5 грн/$, а 29,5 гривен за один доллар прогнозировался лишь на конец 2021 года.

Ранее сообщалось о курсе валют на май 2020 года.