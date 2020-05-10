Шестеро украинцев возвращаются из Африки на белорусском самолете

10.05.2020 20:29

Укринформ

Белорусская авиакомпания "Белавиа" выполняет 10 мая эвакуационный рейс — ее борт вывезет из Судана и Анголы 60 человек, в том числе шестерых украинцев.

Об этом сообщил заместитель генерального директора по маркетингу и внешнеэкономической деятельности "Белавиа" Игорь Чергинец, сообщает БЕЛТА.

"Из них (людей на борту — ред.) 41 белорус, 6 украинцев и 9 россиян. Люди в этих странах были в основном по работе — в служебных командировках", — сказал Чергинец.

Отмечается, что самолет вылетел вчера из Луанды (Ангола) в Хартум (Судан), а сегодня борт прибудет в Минск.

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Как сообщалось, правительство с 12 марта ввело в Украине карантин с целью противодействия распространению коронавирусной инфекции COVID-19. В частности, были закрыты учреждения торговли, кроме продуктовых магазинов, аптек, автозаправок и банков. Остановлена ​​работа метрополитенов в Киеве, Харькове и Днипре, движение наземного транспорта в городах, прекращено междугороднее и межобластное автомобильное, железнодорожное и авиасообщение.

С 28 марта Украина полностью закрыла границу для регулярного сообщения, в том числе авиационного.

В то же время, от 7 апреля запрещено пересекать границу пешком. Въезжать на территорию Украины можно только на автомобиле. Для пересечения открыты 19 пунктов пропуска.

По материалам: ukrinform.ru