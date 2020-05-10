Степанов: В Украине есть 120 обновленных протоколов лечения, нет – 2500

10.05.2020 18:35

Укринформ

Министерство здравоохранения разрабатывает отечественные протоколы — стандарты лечения разных болезней, которые будут основываться на лучшем опыте других государств.

Об этом в интервью ТСН.иа рассказал министр здравоохранения Максим Степанов.

"У нас будут украинские стандарты оказания медицинской помощи, и у нас будут украинские клинические рекомендации, протоколы, название уже не важно. Это именно то, по чему мы будем лечиться, и которые будут использовать украинские врачи. Каким образом составляются эти протоколы? Берутся протоколы разных стран, лучших стран в той или иной области, в каждой отрасли, направлении медицины есть страны более продвинутые. И потом они адаптируются уже для украинских реалий", — пояснил руководитель Минздрава.

Он уточнил, что протокол — это стандарт лечения болезни в зависимости от ее состояния, течения.

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"Эти протоколы — вроде нашего стандарта лечения коронавирусной болезни COVID-19, о котором уже все знают, он у нас на сайте", — отметил Степанов.

По его словам, такие протоколы будут разработаны для каждой болезни.

"На сегодняшний день у нас есть 120 обновленных, актуализированных украинских протоколов. Нет 2500. Чтобы мы с вами представляли, что у нас происходит, — они были просто отменены", — подчеркнул министр.

Он добавил, что ранее этими протоколами занимались не врачи, а "люди, которые почему-то решили, что они много читали Google и теперь могут это делать".

По материалам: ukrinform.ru