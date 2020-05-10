В лабораториях ФРГ тестируют украинские препараты против СОVID-19 – посол Мельник

10.05.2020 01:48

Укринформ

В немецких лабораториях проводится тестирование украинских препаратов, которые могут быть применены для лечения коронавирусной инфекции.

Об этом в интервью Радио Свобода рассказал посол Украины в Германии Андрей Мельник.

"У нас действительно есть очень неплохой опыт. Именно в немецких лабораториях сейчас тестируются некоторые отечественные медицинские препараты, которые могут быть применены для лечения коронавируса", – отметил посол.

По его словам, в этом направлении ведется очень активная работа.

"И я надеюсь, что будут совместные инициативы в развитии вакцины, таким образом мы пытаемся свести наши научные учреждения Академии наук с ведущими центрами, которые работают в Германии", — добавил Мельник.

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Как сообщал Укринформ, министр здравоохранения Германии Йенс Шпан заявил, что разработка вакцины против коронавируса может длиться не один год, и в этом процессе не исключены неудачи.

Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что создание вакцины против коронавирусной инфекции является задачей всего мира, и Германия готова принимать в этом участие как возможностями своих лабораторий, так и деньгами.

По материалам: ukrinform.ru