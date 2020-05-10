Врачи должны получать минимум 25 тысяч в месяц — Степанов

10.05.2020 18:18

Укринформ

Зарплата врача в Украине должно быть не менее 25 тысяч гривень в месяц.

Такое мнение высказал министр здравоохранения Максим Степанов в интервью ТСН.иа, отвечая на вопрос о том, какой уровень зарплат медиков он считает рыночным.

"У нас это предусмотрено законом о государственных медицинских гарантиях, где написано: 250% от среднего уровня зарплаты на июль прошлого года. Если мы держимся за это, то зарплата должна быть не менее 25 тысяч гривень в пересчете на цены 2019 года… Я не понимаю, почему врач-хирург должен получать 4500 грн, а тот, кто приходит на должность прокурора, получает сразу 25 тысяч гривень. Конечно, я полностью за то, чтобы и прокурор получал 25 тысяч гривень. Я просто не понимаю, почему врач должен получать меньше", — заявил профильный министр.

В то же время он выразил надежду, что в следующем году расходы на медицину будут на уровне 6% ВВП.

"Минимальный процент на медицину в Европе — это 6% в Болгарии. Я считаю, что мы с этого должны начинать. Я практически уверен, что я смогу это сделать, и есть поддержка Президента поэтому надеюсь, в следующем году у нас должно быть 6 % ВВП. Я думаю, что приведу аргументы, в том числе и народных депутатов, чтобы нам выделили именно эту сумму", — отметил Степанов.

По его словам, нужно прекратить экспериментировать с медициной, так как "эти эксперименты доведут до того, что у нас не будет врачей": "У нас будут только здания, в которых находится все, кроме больниц. Еще несколько лет, и мы будем запускать маршрутные такси в Польшу, где будем лечиться".

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Степанов уверен, что сможет реформировать медицину.

"Мы достигнем цели — нам нужна качественная и доступная медицина, где работают специалисты, получающие достойные зарплаты, где установлено высококачественное оборудование. Я думаю, наши друзья будут гордиться за рубежом тем, какая медицина есть в Украине", — заявил он.

По материалам: ukrinform.ru