До конца лета или до конца года — Ляшко рассказал, сколько украинцам придется ходить в масках
По словам главного санитарного врача Украины, в этом вопросе всё зависит от эпидемиологической ситуации в стране.
Таким мнением он поделился в интервью «РБК-Украина«, сообщает «НБН«.
Ляшко отметил, что если ситуация с распространением COVID-19 пойдет на спад, то украинцы смогут избавиться от масок ещё до конца лета:
«Если число зараженных будет уменьшаться, то, может быть, нам не придётся всё лето ходить в масках. Может даже будет возможность открыть детсады».
Но если на число заболевших не будет уменьшаться, и начнется сезонное влияние на распространение вируса, то ситуация будет не такой радужной:
«Если будет 350-500 случаев в день, то маску придется носить до конца этого года».
Напомним, ранее Ляшко рассказал, когда возобновят работу метро.