До конца лета или до конца года — Ляшко рассказал, сколько украинцам придется ходить в масках

Важное Общество
Христина Качоровська0

По словам главного санитарного врача Украины, в этом вопросе всё зависит от эпидемиологической ситуации в стране.

Маски
Маски. Фото — mosreg.ru

Таким мнением он поделился в интервью «РБК-Украина«, сообщает «НБН«.

Ляшко отметил, что если ситуация с распространением COVID-19 пойдет на спад, то украинцы смогут избавиться от масок ещё до конца лета:

«Если число зараженных будет уменьшаться, то, может быть, нам не придётся всё лето ходить в масках. Может даже будет возможность открыть детсады».

Но если на число заболевших не будет уменьшаться, и начнется сезонное влияние на распространение вируса, то ситуация будет не такой радужной:

«Если будет 350-500 случаев в день, то маску придется носить до конца этого года».

Напомним, ранее Ляшко рассказал, когда возобновят работу метро.


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