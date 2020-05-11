Доктор Комаровский назвал самые распространенные симптомы коронавируса

В своем видео-блоге на YouTube доктор Евгений Комаровский заявил, что заболевшие COVID-19 чаще всего отмечают у себя два симптома.

Об этом сообщает «НБН«.

Так, по словам специалиста, чаще всего у зараженных коронавирусом проявляются такие два симптома как потеря вкуса и потеря нюха:

«Чем больше я смотрю на эти симптомы, тем больше понимаю, что они проявляются чаще всего. Большая часть заболевших жалуется на потерю нюха, а почти половина — на потерю вкуса».

Напомним, ранее мы писали о ситуации с коронавирусом в Украине и мире.