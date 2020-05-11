Коронавирус в Украине и мире: актуальные данные по состоянию на 11 мая
За прошедшие сутки число заболевших в Украине увеличилось на 416 . Количество зараженных во всем мире уже около 4,2 миллиона.
Об этом пишет «НБН«.
Так, по официальным данным онлайн-карты распространения вируса от СНБО, на сегодняшний день, 11 мая, в Украине зафиксировано 15 648(+ 416 за день) пациентов с COVID-19. Из этого числа:
умерли — 408
выздоровели — 3 228
продолжают лечение — 11 195
Число заболевших коронавирусом в областях и Киеве:
- Винницкая область — 553 (+ 9)
- Волынская область — 482 (+ 12)
- Днепропетровская область — 731 (+ 27)
- Донецкая область — 100 (+ 0)
- Житомирская область — 523 (+ 6)
- Закарпатская область — 730 (+ 35)
- Запорожская область — 329 (+ 1)
- Ивано-Франковская область — 1 126 (+ 10)
- Кировоградская область — 420 (+ 4)
- г. Киев — 1 871 (+ 66)
- Киевская область — 1 000 (+ 28)
- Львовская область — 798 (+ 45)
- Луганская область — 42 (+ 0)
- Николаевская область — 223 (+ 2)
- Одесская область — 646 (+ 10)
- Полтавская область — 247 (+ 1)
- Ровенская область — 978 (+ 52)
- Сумская область — 154 (+ 0)
- Тернопольская область — 1 018 (+ 19)
- Харьковская область — 595 (+ 23)
- Херсонская область — 161 (+ 2)
- Хмельницкая область — 178 (+ 3)
- Черновицкая область — 2 342 (+ 56)
- Черкасская область — 342 (+ 1)
- Черниговская область — 77 (+ 4)
Как известно, с сегодняшнего дня в Украине начинается первый этап послабления карантина. При этом в МОЗ напоминают, что обязательными остаются ношение масок в общественных местах, обязательная частая дезинфекция и придерживания социальной дистанции. Что ослабили на первом этапе, а что осталось запрещенным можно посмотреть здесь.
Тем временем в мире насчитывается уже 4 181 218 людей с коронавирусом. Из них:
умерли — 283 877
выздоровели — 1 493 492
В ТОП-10 стран с наибольшим число заболевших входят:
- США — 1 367 638 заболевших, 80 787 смертей, 256 336 выздоровевших
- Испания — 264 663 заболевших, 26 621 смертей, 176 439 выздоровевших
- Великобритания — 219 183 заболевших, 31 885 смертей
- Италия — 219 070 заболевших, 30 560 смертей, 105 181 выздоровевших
- Россия — 209 688 заболевших, 1 915 смертей, 34 306 выздоровевших
- Франция — 176 970 заболевших, 26 380 смертей, 56 217 выздоровевших
- Германия — 171 879 заболевших, 7 569 смертей, 145 600 выздоровевших
- Бразилия — 162 699 заболевших, 11 123 смертей, 64 957 выздоровевших
- Турция — 138 657 заболевших, 4 663 смертей, 92 691 выздоровевших
- Иран — 107 603 заболевших, 6 640 смертей, 86 143 выздоровевших
Напомним, ранее мы писали, что в украинских больницах от коронавируса лечатся не больше 15% зараженных.