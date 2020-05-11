Коронавирус в Украине и мире: актуальные данные по состоянию на 11 мая

За прошедшие сутки число заболевших в Украине увеличилось на 416 . Количество зараженных во всем мире уже около 4,2 миллиона.

Об этом пишет «НБН«.

Так, по официальным данным онлайн-карты распространения вируса от СНБО, на сегодняшний день, 11 мая, в Украине зафиксировано 15 648(+ 416 за день) пациентов с COVID-19. Из этого числа:

умерли — 408

выздоровели — 3 228

продолжают лечение — 11 195

Число заболевших коронавирусом в областях и Киеве:

Винницкая область — 553 (+ 9)

Волынская область — 482 (+ 12)

Днепропетровская область — 731 (+ 27)

Донецкая область — 100 (+ 0)

Житомирская область — 523 (+ 6)

Закарпатская область — 730 (+ 35)

Запорожская область — 329 (+ 1)

Ивано-Франковская область — 1 126 (+ 10)

Кировоградская область — 420 (+ 4)

г. Киев — 1 871 (+ 66)

Киевская область — 1 000 (+ 28)

Львовская область — 798 (+ 45)

Луганская область — 42 (+ 0)

Николаевская область — 223 (+ 2)

Одесская область — 646 (+ 10)

Полтавская область — 247 (+ 1)

Ровенская область — 978 (+ 52)

Сумская область — 154 (+ 0)

Тернопольская область — 1 018 (+ 19)

Харьковская область — 595 (+ 23)

Херсонская область — 161 (+ 2)

Хмельницкая область — 178 (+ 3)

Черновицкая область — 2 342 (+ 56)

Черкасская область — 342 (+ 1)

Черниговская область — 77 (+ 4)

Как известно, с сегодняшнего дня в Украине начинается первый этап послабления карантина. При этом в МОЗ напоминают, что обязательными остаются ношение масок в общественных местах, обязательная частая дезинфекция и придерживания социальной дистанции. Что ослабили на первом этапе, а что осталось запрещенным можно посмотреть здесь.

Тем временем в мире насчитывается уже 4 181 218 людей с коронавирусом. Из них:

умерли — 283 877

выздоровели — 1 493 492

В ТОП-10 стран с наибольшим число заболевших входят:

США — 1 367 638 заболевших, 80 787 смертей, 256 336 выздоровевших

Испания — 264 663 заболевших, 26 621 смертей, 176 439 выздоровевших

Великобритания — 219 183 заболевших, 31 885 смертей

Италия — 219 070 заболевших, 30 560 смертей, 105 181 выздоровевших

Россия — 209 688 заболевших, 1 915 смертей, 34 306 выздоровевших

Франция — 176 970 заболевших, 26 380 смертей, 56 217 выздоровевших

Германия — 171 879 заболевших, 7 569 смертей, 145 600 выздоровевших

Бразилия — 162 699 заболевших, 11 123 смертей, 64 957 выздоровевших

Турция — 138 657 заболевших, 4 663 смертей, 92 691 выздоровевших

Иран — 107 603 заболевших, 6 640 смертей, 86 143 выздоровевших

Напомним, ранее мы писали, что в украинских больницах от коронавируса лечатся не больше 15% зараженных.