Коронавирус в Украине и мире: актуальные данные по состоянию на 11 мая

Главное Общество
Христина Качоровська0

За прошедшие сутки число заболевших в Украине увеличилось на 416 . Количество зараженных во всем мире уже около 4,2 миллиона.

Коронавирус
Коронавирус. Фото — nursingtimes.net

Об этом пишет «НБН«.

Так, по официальным данным онлайн-карты распространения вируса от СНБО, на сегодняшний день, 11 мая, в Украине зафиксировано 15 648(+ 416 за день) пациентов с COVID-19. Из этого числа:

умерли — 408
выздоровели — 3 228
продолжают лечение — 11 195

Число заболевших коронавирусом в областях и Киеве:

  • Винницкая область — 553 (+ 9)
  • Волынская область — 482 (+ 12)
  • Днепропетровская область — 731 (+ 27)
  • Донецкая область — 100 (+ 0)
  • Житомирская область — 523 (+ 6)
  • Закарпатская область — 730 (+ 35)
  • Запорожская область — 329 (+ 1)
  • Ивано-Франковская область — 1 126 (+ 10)
  • Кировоградская область — 420 (+ 4)
  • г. Киев — 1 871 (+ 66)
  • Киевская область — 1 000 (+ 28)
  • Львовская область — 798 (+ 45)
  • Луганская область — 42 (+ 0)
  • Николаевская область — 223 (+ 2)
  • Одесская область — 646 (+ 10)
  • Полтавская область — 247 (+ 1)
  • Ровенская область — 978 (+ 52)
  • Сумская область — 154 (+ 0)
  • Тернопольская область — 1 018 (+ 19)
  • Харьковская область — 595 (+ 23)
  • Херсонская область — 161 (+ 2)
  • Хмельницкая область — 178 (+ 3)
  • Черновицкая область — 2 342 (+ 56)
  • Черкасская область — 342 (+ 1)
  • Черниговская область — 77 (+ 4)

Как известно, с сегодняшнего дня в Украине начинается первый этап послабления карантина. При этом в МОЗ напоминают, что обязательными остаются ношение масок в общественных местах, обязательная частая дезинфекция и придерживания социальной дистанции. Что ослабили на первом этапе, а что осталось запрещенным можно посмотреть здесь.

Тем временем в мире насчитывается уже 4 181 218 людей с коронавирусом. Из них:

умерли — 283 877
выздоровели — 1 493 492

В ТОП-10 стран с наибольшим число заболевших входят:

  • США — 1 367 638 заболевших, 80 787 смертей, 256 336 выздоровевших
  • Испания — 264 663 заболевших, 26 621 смертей, 176 439 выздоровевших
  • Великобритания — 219 183 заболевших, 31 885 смертей
  • Италия — 219 070 заболевших, 30 560 смертей, 105 181 выздоровевших
  • Россия — 209 688 заболевших, 1 915 смертей, 34 306 выздоровевших
  • Франция — 176 970 заболевших, 26 380 смертей, 56 217 выздоровевших
  • Германия — 171 879 заболевших, 7 569 смертей, 145 600 выздоровевших
  • Бразилия — 162 699 заболевших, 11 123 смертей, 64 957 выздоровевших
  • Турция — 138 657 заболевших, 4 663 смертей, 92 691 выздоровевших
  • Иран — 107 603 заболевших, 6 640 смертей, 86 143 выздоровевших

Напомним, ранее мы писали, что в украинских больницах от коронавируса лечатся не больше 15% зараженных.


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