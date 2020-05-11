«Республика» противоречивая – Ходаковский сделал заявление по поводу шестой годовщины «референдума» в «ДНР»

Бывший командир батальона НВФ «Восток» Александр Ходаковский в своем Telegram-канале написал пост, посвященный шестой годовщине «референдума» в так называемой «ДНР». Боевик стал рассуждать, что такое «ДНР».

Об этом сообщил портал DonPress, сославшись на Telegram-канал Ходаковского, передает НБН.

Боевик Александр Ходаковский в своем Тelegram-канале написал пост, посвященный шестой годовщине «референдума» в так называемой «ДНР». Помимо того, что он сравнил «республику» с «незапланированным ребенком», он еще и написал, что «республика» «противоречивая».

«Республика» — это и завоевание, и капитуляция, и победа, и поражение. Она противоречивая».

При этом он отметил, что какой бы ни была «республика», она «существует и продолжает бороться». Также бывший командир одного из батальонов НВФ отметил, что он приложил много усилий, чтобы «республика» существовала.

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