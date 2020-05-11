С сегодняшнего дня Украина ослабляет карантин: украинцев ждут серьезные перемены

Украинская власть официально решилась на ослабление карантинных мер в стране. Сегодня, 11 мая Украина начинает возвращаться к нормальному ритму жизни, но следует помнить, что ослабление карантина и его полое снятие — это совсем разные понятия.

Об этом сообщает издание «Украинские новости», передает «НБН».

Сегодня страну ждет ряд приятных открытий. Свою работу восстановят магазины, которые находятся в отдельных помещениях. Кроме того, население вновь получает доступ к: паркам, скверам, зонам отдыха, салонам красоты и парикмахерским, маникюрным салонам, стоматологиям, библиотекам и музеям. Свою деятельность восстановят тренера командных видов спорта, адвокаты и нотариусы. Открываются рестораны и кафе (которые работают под открытым небом), восстанавливается торговля оптом и в розницу.

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко отметил, что пребывание клиентов в помещении допускается с передерживанием расчета один человек на 10 кв.м. Работники в сфере услуг обязаны носить медицинские маски и перчатки, а дезинфекция должна проводиться после каждого обслуженного клиента. Обязательно соблюдать режим проветривания помещения. Все очереди клиентов должны строиться за приделами помещения. Любые напитки в салонах красоты запрещены.

Напомним, как сообщалось ранее, Путин внезапно обратился к украинцам: подробности послания президента РФ.