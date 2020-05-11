Туристический сезон 2020: Турция начнет принимать иностранных туристов в июне

11.05.2020 06:13

Укринформ

Турция планирует открыть туристический сезон в конце мая, а в июне начать принимать иностранцев.

Об этом сообщает ТСН.

По словам министра культуры и туризма Турции Мехмет Ерсоя, в конце мая планируется постепенно открыть внутреннее авиасообщение, а в июне — после предварительного согласования с определенными странами — международное.

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Отели и заведения общественного питания должны будут придерживаться строгих правил для предотвращения распространения коронавируса. Речь идет об обеспечении дистанции между людьми и внедрении правил гигиены. Сотрудники гостиниц и ресторанов пройдут специальные курсы подготовки.

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Эрсой добавил, что до начала коронавирусного кризиса Турция рассчитывала принять в 2020 году 58 миллионов туристов. Сейчас, по его прогнозу, ожидается, что откроются только в 60% гостиниц.

Напомним: 27 апреля стало известно, что отели Турции откажутся от "шведского стола" и системы all inclusive после того, как закончится эпидемия коронавируса. Еду и напитки отдыхающим будут выдавать исключительно сотрудники заведений.

По материалам: ukrinform.ru