Война на Донбассе: оккупанты интенсивно обстреливают ВСУ, есть много раненых

За прошедшие сутки пророссийские боевики непризнанных республик более десятка раз нарушали режим тишины.

Так, согласно данным пресс-центра ООС, в течение 10 мая на Донбассе было зафиксировано 15 вражеских обстрелов.

Об этом пишет «НБН«.

Во время обстрелов противник использовал запрещенное Минскими соглашениями оружие, а именно: артиллерийские системы, минометы, противотанковые ракетные комплексы, вооружение БМП, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и различное стрелковое оружие.

Обстрелы оккупанты совершили неподалеку Авдеевки (пять раз), Старогнатовки (два раза), Орехового (пять раз), Новотошкивского (три раза).

Впоследствии такой боевой активности боевиков, ранение получил один украинский защитник, ещё трое — боевое поражение.

Чтобы заставить противника прекратить стрельбу, бойцам ВСУ пришлось открывать ответный огонь, которым были ранены 5 оккупантов.

Среди бойцов ООС на Донбассе не зафиксировано случаев заболевания коронавирусом.

Напомним, ранее мы сообщали о ситуации на Донбассе за 7 мая.