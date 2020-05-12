Антикоррупционный суд не продлил Микитасю меру пресечения

12.05.2020 21:40

Укринформ

Высший антикоррупционный суд отказал в продлении меры пресечения бывшему народному депутату Максиму Микитасю, который является подозреваемым по делу о завладении имуществом Нацгвардии более чем 80 млн грн.

Об этом сообщила пресс-служба суда в Facebook.

"Во вторник, 12 мая, следственный судья Высшего антикоррупционного суда не удовлетворил ходатайство прокурора САП относительно продления срока действия процессуальных обязанностей, возложенных на бывшего президента государственной корпорации. Напомним, срок их действия истек еще в апреле", — говорится в сообщении.

Ранее в НАБУ и САП заявили о завершении расследования по этому делу.

Как сообщал Укринформ, следствие установило, что в 2000-х годах Главное управление внутренних войск МВД Украины (далее реорганизовано в ГУ Нацгвардии Украины) и компания-застройщик заключили соглашение, по которому на территории бывшей военной части должны были построить жилой комплекс со встроенными паркингами и нежилыми помещениями.

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В обмен на земельный участок площадью около 1 га в центре Киева Нацгвардия должна была получить в жилом комплексе 50 квартир и 30 паркомест.

Однако впоследствии, в 2016-2017 годах, стороны заключили дополнительные соглашения, по которым Нацгвардия отказалась от этих квартир и паркомест на Печерске в обмен на 65 квартир в доме, который та же компания-застройщик строила на окраине Киева (возле станции метро "Красный хутор").

Стоимость этих квартир, как установила проведенная в рамках досудебного расследования экспертиза, на 81635448 грн меньше той, в которую оценены квартиры, которые должна была получить Нацгвардия на старте договоренностей.

Как сообщалось, 3 апреля следственный судья ВАКС частично удовлетворил ходатайство прокурора и постановил взыскать с бывшего народного депутата, экс-президента компании "Укрбуд" Максима Микитасяь в доход государства 80 млн гривень залога за нарушенияе им процессуальных обязанностей.

В то же время судья постановил применить к подозреваемому новую меру пресечения — в виде залога в размере 100 млн гривень с возложением соответствующих обязанностей.

По материалам: ukrinform.ru