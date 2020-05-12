Авиакомпании вводят людей в заблуждение анонсами полетов на май-июнь — Мининфраструктуры

12.05.2020 16:43

Укринформ

Авиакомпании, которые анонсируют полеты из Украины на май-июнь, вводят людей в заблуждение, ведь о возобновлении авиасообщения Украины с другими странами речь пока не идет.

Об этом сообщила hromadske пресс-секретарь Министерства инфраструктуры Оксана Герасимова

Отмечается, что то, что некоторые авиакомпании открыли продажу билетов на свои рейсы, не означает, что Украина может в ближайшее время возобновить авиасообщение с другими странами, ведь все решения будет принимать исключительно Кабинет министров Украины.

«Министерство подготовило изменения в соответствующие постановления правительства, которые должны быть одобрены для восстановления всех видов сообщений, не только авиа», — отметила Герасимова.

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По ее словам, действия авиакомпании по продаже билетов на 23 мая до принятия решений правительством являются преждевременными и вводят в заблуждение пассажиров.

"Рекомендации по работе аэропортов готовятся, открытие сообщения с другими странами зависит от решений соответствующих правительств по открытию границ для граждан иностранных государств и эпидемиологической ситуации», — сказала она.

В Мининфраструктуры отметили, что необходимо ориентироваться на официальные заявления и решения правительства.

В министерстве также напомнили, что сейчас ЕС сообщил о том, что до 15 июня не рекомендовано открытие границ для граждан третьих стран.

Как сообщал Укринформ, на сайтах авиакомпаний Wizz Air, Lufthansa и Czech Airlines обнародована информация о возобновлении рейсов из Украины с конца мая — начала июня.

Правительство с 12 марта ввело в Украине карантин с целью противодействия распространению коронавирусной инфекции COVID-19. В частности, были закрыты заведения торговли, кроме продуктовых магазинов, аптек, автозаправок и банков. Остановлена работа метрополитена в Киеве, Харькове и Днипре, движение наземного транспорта в городах, прекращено междугородное и межобластное автомобильное, железнодорожное и авиасообщение.

Кабинет министров 4 мая продлил действие карантина до 22 мая, но с 11 мая ограничения будут ослаблены.

По материалам: ukrinform.ru