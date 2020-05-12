Местные власти могут самостоятельно усиливать карантин – Степанов

12.05.2020 10:44

Укринформ

Местные власти имеют возможность самостоятельно усиливать карантинные меры.

Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает корреспондент Укринформа.

"В целом со вчерашнего дня по всей стране введено смягчение карантина. Но на местах есть возможность усиливать этот карантин, это так прописано в законе. У нас есть уже примеры, когда усилены меры. Например, в городе Киеве не открываются торгово-развлекательные центры, а в Черновицкой области не будут работать салоны красоты. Это все то, что и является адаптивным карантином", — сказал Степанов.

Он подчеркнул, что Минздрав держит постоянный контакт и с руководителями местного самоуправления, то есть с мэрами городов по Украине, и с руководителями областей относительно карантинных мер на территории той или иной громады или области.

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Как сообщал Укринформ, с 12 марта в Украине ввели карантин в учебных заведениях и ряд других мер по противодействию распространению коронавирусной инфекции COVID-19. Ограничительные меры продлили до 22 мая, но с 11 мая действуют определенные послабления.

Ранее Премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял о поэтапном выходе из карантина — соответственно при уменьшении заболеваемости. Предусмотрено 5 этапов.

По состоянию на 12 мая в Украине лабораторно подтверждено 16 023 случая COVID-19. За сутки — 375 новых.

По материалам: ukrinform.ru