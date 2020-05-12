Невыплата надбавок медработникам: ошибки? недоразумение? саботаж?

Аналитика

12.05.2020 21:20

Укринформ

Рассчитаться с медиками за март обещают в ближайшие дни. Введеннйы с апреля новый механизм выплат заработает в середине мая

Уже больше месяца украинских медиков, противостоящих коронавирусу, “кормят обещаниями” о существенных дополнительных выплатах за работу в марте. И уже не первую неделю – о “достойном” премировании за апрель. Впрочем, по состоянию на утро вторника полностью рассчитались с героями борьбы с СОVID-19 только в одной области. И это – несмотря на многочисленные сигналы и жалобы, бурные обсуждения в соцсетях и медиа, уговоры и угрозы “кадровыми выводами” из уст руководства Минздрава, премьер-министра и даже главы государства. Несмотря на заверения, что центральная власть еще в середине апреля перечислила необходимые для выплат средства на места. При этом до сих пор никто не может окончательно объяснить причины такой ситуации. Где же тот “бермудский треугольник”, в котором исчезает государственный ресурс, кто же на самом деле виноват в задержках выплат и когда медики таки получат заработанное?

Доплаты за март: “обещанного три месяца ждут”?

300% надбавки к зарплате медицинским работникам, которые выявляют и лечат больных с коронавирусом, полностью выплатили только в Полтавской области. Об этом в понедельник рассказал министр здравоохранения Максим Степанов. В среднем, по его данным, каждому медику выплатили по 21 тысячи гривень. Однако, как выяснилось, даже в этом случае речь идет только о доплате за март. За апрель на Полтавщине людям выдали лишь по 1,5-2,5 тысячи гривень премиальных из областного и местных бюджетов. Это – далеко не 300% оклада, на которые медики справедливо рассчитывали и по итогам работы в течение второго весеннего месяца. Хотя профильный министр и пообещал: “все медработники получат причитающуюся им заработную плату вместе с надбавками". И в очередной раз повторил: виновных в задержке выплат обязательно накажут.

1. Позиция правительства.

Впрочем, несмотря на то, что подобные угрозы звучат не впервые, сроки выполнения поставленной задачи снова и снова откладывают. Например, ровно неделю назад Максим Степанов потребовал полностью выплатить мартовские премии к 8 мая. Ведь необходимые средства – как государственную субвенцию на места – перечислили еще несколько недель назад. Как пояснил министр, на основании данных от областных департаментов здравоохранения о количестве медиков, которые противостоят опасному недугу в каждом регионе, МОЗ определило размер субвенций. После утверждения расчетов на правительственном заседании, регионы получили все необходимые средства. В общем 905 миллионов гривень. При этом повышенную зарплату должны получить примерно 5,5 тысяч медработников, причастных к борьбе с COVID-19. То есть, речь идет не более чем о 182 миллиона гривень. Так что выделенных из Госбюджета средств должно было бы хватить с избытком…

Однако, как утверждают в правительстве, местная власть начала “умничать”, как сэкономить на полученных в рамках субвенции ресурсах. В частности, кое-где надбавки медикам начали начислять не на месячную зарплату, а за дни дежурства или почасовую работу с больными COVID-19. Учитывая же то, что во многих регионах первые случаи заболевания появились лишь в конце марта, люди получили “копейки” – по несколько сотен гривень. В лучшем случае – по 2-3 тысячи. Такая себе “насмешка” на фоне “многотысячных” обещаний.



Премьер-министр Денис Шмигаль и министр здравоохранения Максим Степанов

Также местные чиновники пытались создать дополнительные бюрократические препоны для выплат. Как выразился Степанов – “бросились искать лишние запятые или точки в документах”. При этом, как пояснил премьер-министр Денис Шмигаль, местная власть руководствовалась не “антикоронавирусным” постановлением правительства, а документом Министерства соцполитики от далекого 2003 года. Как будто никакого карантина и пандемии в стране нет.

2. Позиция местной и региональной власти.

В то же время у властей на местах – “своя правда”. В частности, чиновники сетуют: сроки выплат затягиваются из-за медленного принятия (или преднамеренного блокирования) решений об удовлетворении бюджетных запросов органами Госказначейства. В частности, как пояснил председатель постоянной комиссии по вопросам бюджета, финансов и областных программ Винницкого облсовета Геннадий Мазур, правительственное постановление № 246, которое определяет перечень категорий медработников, которым положены “коронавирусные” доплаты, в начале мая еще не вступило в силу. Поэтому Государственная казначейская служба и не пропускала соответствующие платежи – из-за возможной трактовки таких выплат как “нецелевое использование бюджетных средств”. То есть, даже имея необходимые деньги на “субвенционных” счетах, местная власть до сих пор могла премировать медработников только из бюджетов областей и громад. Что и делали в некоторых регионах – в частности, в Винницкой, Днепропетровской области, в столице. Но этот ресурс ограничен. Поэтому у медиков и сложилось впечатление, что их обманули. Хотя реальные выплаты предоставленных государством средств во многих регионах начались только в мае.

К примеру, на Днепропетровщине уверяют: начисление местным медикам уже провели. Речь идет о более 1,1 миллиона гривень. И сразу, как только в казначействе удовлетворят соответствующий запрос, деньги поступят на зарплатные карточки работников заведений здравоохранения, которые в марте находились на передовой борьбы с COVID-19 в области. Об этом сообщил председатель Днепропетровской облгосадминистрации Александр Бондаренко. Также, по его словам, за счет средств областного бюджета (2,4 миллиона гривен) дополнительно премировали за март почти полутысячи медработников. “Коронавирусные” же надбавки в размере 3-х должностных окладов получат 84 работники трех медучреждений: Днипровской городской больницы №21, Криворожской инфекционной больницы №1, Областного центра экстренной помощи и медицины катастроф. Выплаты – за все отработанные в марте дни. Независимо от того, сколько из них медики контактировали с больными коронавирусом.

3. Действия на местах. Кто в лес, кто – по дрова

А вот в Киевской ОГА отчитываются о несколько другой подход (на Киевщине 2,1 млн грн распределили для шести медучреждений, где в марте лечили больных COVID-19). Но, по словам временного исполняющего обязанности председателя облгосадминистрации Василия Володина, медикам предоставят по 300% доплаты за все дни, отработанные с начала объявления карантина до конца марта. То есть, выплаты на Киевщине, очевидно, будут меньше, чем в Днепропетровской области.

Тем временем в некоторых областях, куда коронавирусная беда пришла раньше всех в стране и где к борьбе с пандемией присоединилась большое количество медработников, уверяют: для того, чтобы полностью выполнить “норму” по выплате дополнительных трех должностных окладов в марте, кроме государственных субвенционных выплат, пришлось привлекать еще и местный ресурс. К примеру, как сообщил начальник управления здравоохранения Тернопольской облгосадминистрации Владимир Богайчук, “В марте в области 420 медиков оказывали помощь больным COVID-19. И в апреле на сессии областного совета выделили 1,7 млн. грн. на выплату им надбавок. Теперь выделили еще 3,4 млн. грн. Поэтому все медработники получат обещанные 300% надбавки. Кроме того, 2,3 млн. грн. на доплату медикам предоставили из местных бюджетов”.



Владимир Богайчук

Благодаря муниципальным надбавкам удалось существенно повысить зарплату медперсоналу, который противостоит коронавирусу в столице. “Врачи, которые работают с пациентами с подозрением и больными COVID-19, получили доплаты к зарплате за работу с 13 марта. Город установил им доплату в девять должностных окладов. Таким образом, врачи за март получили в целом от 30 до 50 тысяч гривен, медсестры – 25-30 тысяч, младший медицинский персонал – от 20 до 25 тысяч гривен. Такую же зарплату они получат и за апрель”, – заверил столичный городской голова Виталий Кличко.

Апрельские выплаты пока задерживаются, но ненадолго

В правительстве уверяют, что, в отличие от мартовской “катавасии”, путаницы и перебрасывания ответственности с выплатами медикам за апрель не будет. Ведь все доплаты будут осуществлять уже не при посредничестве местных бюджетов, а непосредственно каждому медучреждению через Национальную службу здоровья. В целом на соответствующие нужды планируют потратить почти 16 млрд. грн.

Правда, рассчитаться с медиками до конца прошлого месяца или в первые дни мая (многие больницы выплачивают зарплату 5-6 числа) не успели. Причина – та же, “бюрократическая”. Постановление о новом порядке расчетов и утверждения трех основных пакетов услуг по борьбе с COVID-19 вступило в силу только 4 мая. Да и то еще не все. “Из-за определенных процедур это постановление только вступило в силу. И фактически с этого момента мы можем запускать процесс контрактования со стороны НСЗУ. Но сначала надо получить от министерства согласование так называемых “спецификаций” к этим пакетам. Если не будет задержек, то в середине мая сможем заплатить заведениям”, – заверила зампредседателя НСЗУ Наталья Рябцева. По ее словам, в дальнейшем размер зарплат медиков будут устанавливать главные врачи медучреждений. Но в разъяснениях к одобренным пакетам услуг содержится “настоятельная рекомендация” тратить предоставленное через НСЗУ финансирования прежде всего на выплату зарплаты.

То есть, субъективный фактор в вопросе выплат вновь сохраняется. А следовательно, остаются и риски несправедливого распределения средств. Но, в отличие от нынешней детективной истории с поиском ответственных за задержку выплат медикам, тогда ситуация будет более понятной: все претензии – к руководителям медучреждений. И власть обещает жестко реагировать на любые притеснения и нарушения. В Министерстве здравоохранения советуют медикам, которые не получили обещанных надбавок, уже сейчас обращаться на специальную “горячую” линию по номеру 0-800-505-201.

Владислав Обух, Киев

По материалам: ukrinform.ru