Полиция открыла дело из-за утечки данных украинцев с анонимного telegram-канала

12.05.2020 19:46

Укринформ

Национальная полиция зарегистрировала уголовное производство по факту утечки информации о персональных данных граждан с анонимного телеграмм-канала.

Об этом информирует пресс-служба Министерства внутренних дел.

"Предварительным анализом установлено, что объем противоправно обнародованных персональных данных является компиляцией из информационных баз различных государственных ведомств и неправительственных организаций за различные периоды предыдущих лет и не имеет отношения к началу работы государственного мобильного приложения «Дія», — говорится в сообщении.

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Отмечается, что дело по ч. 2 ст. 361 УК (несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин) возбуждено по факту распространения персональной информации граждан на одном из анонимных телеграмм-каналов.

В ведомстве сообщили, что прекратили работу ресурса, который противоправно распространял персональные данные граждан.

По материалам: ukrinform.ru