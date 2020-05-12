Спецрейсом из Амстердама возвращаются 177 украинских моряков

Общество
Таисия Слепцова0

Спецрейсом из Амстердама возвращаются 177 украинских моряков

Спецрейсом из Амстердама возвращаются 177 украинских моряков

Фото

12.05.2020 15:11

Укринформ

Из Нидерландов в Украину в 11:00 по местному времени спецрейсом вылетело 177 украинских моряков, которые находились на круизных лайнерах.

Об этом сообщает корреспондент Укринформа в Гааге.

"Благодаря упорному труду наших коллег в Вашингтоне, которые во взаимодействии с МИД Украины отработали весь комплекс вопросов по организации этого спецрейса, стало возможным, чтобы члены экипажей круизных лайнеров, среди которых граждане Украины, вернулись домой. Общее количество пассажиров на борту лайнера — 208. Из них 177 украинских граждан, 2 россиян, 28 граждан Молдовы, один гражданин Румынии", — отметил в комментарии корреспонденту Укринформа в Гааге украинский консул в Нидерландах Юрий Карпук.

Спецрейсом из Амстердама возвращаются 177 украинских моряков

Спецрейсом из Амстердама в Киев вылетели украинские моряки / Фото: Ирина Драбок, Укринформ

Спецрейсом из Амстердама возвращаются 177 украинских моряков

Спецрейсом из Амстердама возвращаются 177 украинских моряков

Спецрейсом из Амстердама возвращаются 177 украинских моряков

Спецрейсом из Амстердама возвращаются 177 украинских моряков

Спецрейсом из Амстердама возвращаются 177 украинских моряков

Спецрейсом из Амстердама возвращаются 177 украинских моряков

Спецрейсом из Амстердама возвращаются 177 украинских моряков

Спецрейсом из Амстердама возвращаются 177 украинских моряков

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Как сообщал Укринформ, 8 мая из Нидерландов в Украину спецрейсом авиакомпании "Международные авиалинии Украины" вылетело 159 украинских моряков, которые находились на круизных лайнерах.

Речь идет о десяти таких лайнеров: Regal Princess, Emerald Princess, Caribbean Princess, Island Princess, Crown Princess, Sky Princess, Volendam, Veendam, Nieuw Amsterdam, Rotterdam.

По материалам: ukrinform.ru


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