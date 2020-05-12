В Раду внесли законопроект о штрафах за половую дискриминацию в рекламе

12.05.2020 20:51

Укринформ

В Верховную Раду внесен законопроект об изменениях в Закон «О рекламе», направленных на противодействие дискриминации по признаку пола.

Об этом сообщила заместитель председателя депутатской фракции политической партии «Слуга народа» Евгения Кравчук на своей странице в Facebook.

«Мы с коллегами из МФО «Равные возможности» инициировали законопроект № 3427 о внесении изменений в Закон «О рекламе» относительно противодействия дискриминации по признаку пола. Его подписали несколько десятков депутатов из разных фракций и групп», — отметила Кравчук.

В частности, в законопроекте предлагается дать четкие определения понятий «дискриминационная реклама» и «дискриминационная реклама по признаку пола» (в действующей редакции закона они отсутствуют), вдвое увеличить штрафы для нарушителей, а также повысить уровень защиты прав потребителей рекламы.

Читайте также: В Раде предлагают усилить ответственность за сексизм

При этом предполагается, что реклама не может содержать утверждения или изображения, свидетельствующие якобы об интеллектуальном, физическом, социальном преимуществе одного пола над другим, о стереотипности ролей мужчины и женщины, унижать достоинство человека по признаку пола, демонстрировать насилие по признаку пола, а также содержать изображение тела человека исключительно как сексуального объекта с целью привлечения внимания потребителя и намеки на сексуальные отношения, не имеющие прямого отношения к рекламируемому продукту или способу его применения.

При этом предполагается, что повторное нарушение закона о рекламе в части распространения дискриминационных материалов в течение года влечет за собой штраф в тридцятикратном размере стоимости распространенной рекламы (действующая редакция закона «О рекламе» предусматривает штраф в двойном от предусмотренного за эти нарушения размере).

За непредставление, несвоевременное представление или представление заведомо недостоверной информации о стоимости распространенной рекламы и изготовление рекламы или стоимости ее распространения на рекламодателей, производителей рекламы и распространителей рекламы предлагается налагать штраф в размере 200 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (3 400 грн). На сегодняшний день его размер составляет 100 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, то есть 1 700 грн. Также предполагается увеличение до 600 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (10 200 грн) штраф в случае невозможности установления стоимости рекламы (в настоящее время составляет 300 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан).

Инициаторами законопроекта выступили 45 народных депутатов во главе с председателем подкомитета по вопросам соблюдения Украиной международных обязательств в области прав человека и гендерной политики Комитета ВР по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Мариной Бардиной (фракция «Слуги народа»).

По материалам: ukrinform.ru