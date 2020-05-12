В Украину четырьмя самолетами вернулись еще почти 600 граждан

12.05.2020 15:59

Укринформ

Четыре пассажирских чартерных и специальных авиарейса оформили вчера пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта «Киев» из Баку, Лондона, Рима и Тель-Авива.

Об этом сообщает Госпогранслужба.

«Этими самолетами из Баку, Лондона, Рима и Тель-Авива в Украину прибыло почти 600 наших соотечественников. Все они в обязательном порядке прошли процедуру температурного скрининга. Лиц с повышенной температурой тела не обнаружено. Также ни один из пассажиров не жаловался на плохое самочувствие», — говорится в сообщении.

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Во время паспортного контроля пограничники проверили правильность данных, занесенных в мобильное приложение «Действуй дома», которое все пассажиры установили на мобильные телефоны с целью прохождения самоизоляции дома.

Всего за прошедшие сутки пограничники оформили на въезд и выезд 13,8 тыс. граждан.

По материалам: ukrinform.ru