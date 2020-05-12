"Всеукраинскую школу онлайн" планируют расширить на весь учебный год

12.05.2020 19:48

Укринформ

Проект "Всеукраинская школа онлайн" может быть расширен на весь учебный год для всех с 1 по 11 классы.

Об этом рассказал заместитель руководителя Офиса Президента Юрий Костюк в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Я считаю, что мы обязательно должны его продолжить. Должен быть сделан полноценный учебный год, с 1 по 11-й класс. Естественно, у нас будет больше времени на подготовку, чтобы сделать это не в авральном режиме, а более вдумчиво, с хорошей подготовкой", — ответил он на вопрос, какой будет судьба проекта "Всеукраинская школа онлайн".

В то же время Костюк подчеркнул, что создать отдельный телеканал для проекта сложно, и материалы будут размещать в интернете, в частности на Youtube-канале Министерства образования и науки.

"Опять же, это полноценно не заменит школу, которую все будут посещать. Но польза этого проекта в другом. Во-первых, доступ к дополнительному учебному контенту. Например, кому-то не повезло с учителем истории. Ну, так случилось. Нет крутого преподавателя в определенной школе. Тогда ты можешь посмотреть курс истории онлайн. Либо – ты пропустил тему или чего-то недопонял. Тогда ты можешь открыть видео и наверстать", — отметил заместитель главы ОП.

Кроме того, он добавил, что этот проект полезен и для других учителей. По его мнению, они смотрят на коллег, черпают что-то новое в подходах и к изложению материала, могут совершенствоваться.

Как сообщалось, проект «Всеукраинская школа онлайн», реализованный совместными усилиями Офиса Президента, МОН, комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций, общественного союза «Освитория», стал уникальным явлением для нашей страны.

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Съемочный процесс начался 27 марта, а первые уроки были показаны в эфире украинских телеканалов 6 апреля. Ежедневно проходят съемки в среднем 25 уроков. Еженедельно в эфир выходит около 130 уроков по 11 предметам для 5-11-х классов, а также «зарядки».

Главной ценностью проекта стали более 40 украинских учителей, которые согласились преподавать уроки для всей страны.

Планировалось, что уроки будут транслироваться по меньшей мере до завершения карантина.

По материалам: ukrinform.ru