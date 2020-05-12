Утечка данных украинцев через telegram-бот: депутат "Голоса" направит запросы в СБУ и полицию

12.05.2020 16:14

Укринформ

Председатель политической партии «Голос» Кира Рудик планирует направить депутатские запросы в Службу безопасности Украины и Национальную полицию с требованием расследовать продажу персональных данных граждан Украины чепез telegram-бот.

Об этом она рассказала журналистам, сообщает корреспондент Укринформа.

«Базы персональных данных были слиты не сегодня и не вчера. Они гуляют еще с 2000-х годов. Именно поэтому данные, которые еще нет в "Дії" — уже есть в слитых базах. "Дія" использует существующие реестры и не собирает сведений. Защищают эти реестры подразделения кибербезопасности в СБУ и Нацполиции. Направляю депутатские запросы в СБУ и Нацполицию с требованием расследовать, каким образом такие данные появились в публичном доступе», — отметила она.

Также депутат сообщила, что «Голос» в настоящее время работает над законопроектом о защите персональных данных.

«Я понимаю, мы все ожидаем супер-криптографию и защиту, но пока уровень безопасности будет ломать простой человек с флешкой — дела не будет», — добавила Рудик.

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Как сообщалось, председатель общественной организации "Электронная демократия" Владимир Флёнц 11 мая заявил о том, что в сети появился telegram-бот, который объявил о продаже персональных данных граждан Украины. Предполагается, что бот содержит данные миллионов украинцев, зарегистрированных в приложении «Дія».

Однако впоследствии вице-премьер — министр цифровой трансформации Михаил Федоров опроверг фейки о продаже данных с «Дії».

По материалам: ukrinform.ru