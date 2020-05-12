Зеленский поздравил медсестер и медбратьев с профессиональным праздником

12.05.2020 20:07

Укринформ

Президент Владимир Зеленский поздравил медсестер и медбратьев с их профессиональным праздником.

Поздравление Зеленский опубликовал в Facebook.

"От всего сердца хочу поздравить с профессиональным праздником наших медицинских сестер и братьев. Всегда, а особенно во время противодействия коронавирусу, вы являетесь надежной опорой для наших врачей. Ваш труд — неотъемлемый залог здоровья и жизни украинцев. Спасибо за все, что вы делаете", — написал Зеленский.

Он также пожелал медсестрам и медбратам и их семьям крепкого здоровья, благополучия и скорейшего завершения эпидемии.

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12 мая — Международный день медицинской сестры. Дата 12 мая выбрана не случайно — это день рождения сестры милосердия Флоренс Найтингейл (1820-1910) — английской сестры милосердия, организатора службы сестер милосердия и системы подготовки кадров среднего и младшего медицинского персонала в Великобритании. Она также была организатором и руководителем отряда санитарок во время Крымской войны 1853-1856 годов.

По материалам: ukrinform.ru