Нацслужба здоровья подписала уже 45% договоров по пакетам на COVID-19 — Шмыгаль

13.05.2020 12:59

Укринформ

Национальная служба здоровья заключила до 45% договоров с медучреждениями на оказание медицинской помощи при COVID-19 с четырьмя пакетами, которые утвердил Кабинет министров.

В средствах, выделенных на эти пакеты, предусмотрена повышенная на 300% зарплата медиков, работающих с больными COVID-19, в том числе за апрель. Об этом во время часа вопросов к правительству 13 мая в Верховной Раде сказал Премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщает корреспондент Укринформа.

"Продолжается подписание договоров коммунальных неприбыльных заведений с Нацслужбой здоровья. 45% договоров были подписаны на сегодняшний день. Поставлена задача Минздраву и облгосадминистрациям проконтролировать подписание всех договоров. По первым подписанным договорам проплаты пойдут сегодня в соответствующие медицинские учреждения. Пакет на лечение больных COVID-19 предусматривает в автоматическом режиме начисление к заработной плате медикам, которые борются с коронакризисом", — сказал Шмыгаль.

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Как сообщал Укринформ, по состоянию на 13 мая в Украине лабораторно подтверждено 16 425 случаев COVID-19, выздоровели 3716 человек, летальных случаев – 439. За сутки выявлено 402 новых случая.

По материалам: ukrinform.ru