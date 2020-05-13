Санкции против российских соцсетей: "Слуга народа" ожидает указ Президента 14 мая

13.05.2020 14:31

Укринформ

Указ Президента Украины о продлении санкций против российских социальных сетей и интернет-сервисов ожидается 14 мая.

Об этом корреспонденту Укринформа сообщила заместитель председателя фракции партии «Слуга народа» Евгения Кравчук.

«Да, эту информацию депутатам подтвердил секретарь СНБО Данилов, завтра (14 мая – ред.) ожидаем этот указ», – отметила Кравчук.

Как сообщал Укринформ, член фракции «Голос» Роман Лозинский во время выступления с трибуны парламента 13 мая объявил, что народные депутаты собирают подписи для проведения внеочередного заседания Верховной Рады и принятия на нем постановления о продлении санкций против российских соцсетей и сервисов.

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Ранее, 10 апреля, Служба безопасности Украины внесла в СНБО предложения о продлении запрета российских соцсетей еще на три года.

По словам главы СБУ Ивана Баканова, он инициировал дальнейший запрет не только сетей «Вконтакте» и «Одноклассники», но и сервисов «Яндекс», Mail.ru, «Доктор Веб», «Касперский», 1С и «Парус».

В мае 2017 года тогдашний Президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение СНБО о введении санкций на три года против российской интернет-компании «Яндекс», а также Mail.Ru Group, соцсетей «Вконтакте» и «Одноклассники».

Соответствующее решение было принято в связи с тем, что, по данным СБУ, российские спецслужбы ведут гибридную войну против населения Украины, используя в своих специальных операциях эти интернет-ресурсы.

По материалам: ukrinform.ru