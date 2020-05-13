Степанов назвал возможные даты следующих этапов ослабление карантина

13.05.2020 11:59

Укринформ

Министерство здравоохранения представит алгоритм снятия ограничений.

Об этом на брифинге 13 мая сказал министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает корреспондент Укринформа.

"У нас есть четкий алгоритм по снятию ограничений. Есть показатели, которые будут влиять на смягчение карантина, согласно им есть прогнозируемые даты, когда мы можем достичь этих показателей — 22 мая, 1 июня, 11 и т.д. То есть при достижении этих показателей. Я думаю, что… мы представим все это, будем обращаться к правительству, чтобы это было утверждено постановлением", — сказал министр.

Кроме того, по словам Степанова, рассматривается возможность введения так называемого адаптивного карантина, поскольку ситуация с заболеваемостью разная в разных регионах Украины. "На этой неделе мы уже четко и конкретно представим план по всем этим показателям, и все увидят, в какие сроки мы можем делать смягчения и при каких обстоятельствах", — добавил Степанов.

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Как сообщал Укринформ, по состоянию на 13 мая в Украине лабораторно подтверждены 16 425 случаев COVID-19, из них 3 208 у медицинских работников.

По материалам: ukrinform.ru