Война на Донбассе: за прошедшие сутки оккупанты 9 раз нарушали режим тишины

Боевики непризнанных республик продолжают вести активные боевые действия на Донбассе, игнорируя все возможные договоренности.

Об этом пишет «НБН» ссылаясь на утреннею сводку штаба ООС.

В течение вчерашнего дня, 12 мая, оккупанты совершили 9 обстрелов по позициям ВСУ. Используя минометы, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие, противник обстрелял украинских военных неподалеку Павлополя, Старогнатовки (два раза), Опытного, Крымского (два раза), Луганского (три раза).

Впоследствии обстрелов противника ранение получил один украинский военный.

Все провокационные обстрелы не остались без ответного огня от ВСУ, в результате которого были ранены 5 оккупантов.

Случаев заражения коронавирусом среди военных ООС не зафиксировано.

Напомним, ранее мы писали о ситуации на Донбассе за 11 мая.