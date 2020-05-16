За границей от коронавируса лечится свыше 140 украинцев — МИД

16.05.2020 23:20

Укринформ

По состоянию на вечер 16 мая за рубежом 141 украинец лечится от коронавирусной болезни, в то же время 73 человека уже выздоровели.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

Больше всего больных украинцев в Италии — 121 человек. Также по 3 инфицированных — в Австрии, Беларуси и России, по 2 — в США, Чехии и Швеции, по одному — в Ирландии, Германии, Уругвае и на Мальте.

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Известно также, что 73 граждане Украины успешно побороли коронавирус за рубежом, а восемь — умерли от осложнений.

Также в МИД сообщили, что 17 684 украинцы обратились в дипучреждения в рамках системы "Защита".

Как ранее сообщало агентство, по состоянию на утро 16 мая в Украине лабораторно подтверждены 17 858 случаев COVID-19.

По материалам: ukrinform.ru