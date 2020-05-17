Гороскоп удачи: для этих знаков Зодиака судьба уготовила крутой поворот в конце мая

По утверждению астрологов, май в этом году является спокойным и позитивным периодом для большинства знаков Зодиака, но некоторых из них ждет крутой поворот в судьбе.

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на vesti-ua.net.

Астрологи рассказали, кому в конце мая особенно повезет и какие знаки Зодиака круто изменят свою жизнь.

Для Тельца конец мая будет особенно благоприятным и удачным. Интересные события и изменения прямо чередой будут преследовать их, насыщая положительной энергией. Дела пойдут в гору, не исключено прекрасное предложение по работе и продвижение в карьере и, как результат, улучшение материального положения.

Для Раков май также станет месяцем радикальных изменений. Их ожидает значительное повышение уровня жизни, однако придется отказаться от многого, к чему привыкли. Необходимо перебороть страхи перед входом в новый этап жизни, и результат окажется очень приятным. По ходу не исключены стрессы и даже потеря чего-то ценного, но это лишь закалит Раков и поможет стать сильнее.

Для Козерога его неутомимое желание развиваться также принесет хорошие плоды в конце мая. Не исключено открытие нового бизнеса или значительное расширение уже существующего. В конце мая Козерогов ожидает приятная встреча, которая перевернет всю жизнь. Возможно это будет наставник или учитель, который поможет в короткие сроки продвинуться еще дальше вперед.

Ранее сообщалось, о зодиакальных сюрпризах во второй половине мая.