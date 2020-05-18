Местным властям надо разрешить запускать общественный транспорт — Зеленский

18.05.2020 13:11

Укринформ

Местным властям надо разрешить возобновлять работу общественного транспорта, чтобы люди добирались на работу, но при условии соблюдения безопасности по коронавирусной инфекции.

Об этом заявил Президент Владимир Зеленский во время традиционного селекторного совещания по вопросам предотвращения распространения коронавирусной инфекции COVID-19, сообщается на сайте главы государства.

«Если уже решили открывать транспорт, то надо разрешать местным властям открывать его там, где они видят возможность обеспечения безопасности. Люди выходят на работу, и им надо дать возможность добираться. Главное — помнить о безопасности», — отметил Зеленский.

До этого Премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, что правительство рассматривает возможность запуска общественного транспорта во время очередного этапа ослабления карантина.

В то же время министр здравоохранения Максим Степанов отметил, что сейчас ситуация в восьми регионах не соответствует критериям, которые позволили бы там возобновить работу общественного транспорта. В частности, по словам министра, проводится мало тестов на COVID-19, однако положение там можно изменить в течение недели.

Как сообщалось, правительство с 12 марта ввело в Украине карантин с целью противодействия распространению коронавирусной инфекции, которая вызывает заболевание COVID-19. В частности, были закрыты учреждения торговли, кроме продуктовых магазинов, аптек, автозаправок и банков. Остановлена ​​работа метрополитенов в Киеве, Харькове и Днипре, движение наземного транспорта в городах, прекращено междугороднее и межобластное автомобильное, железнодорожное и авиасообщение.

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Кабинет министров 4 мая продлил действие карантина до 22 мая, но с 11 мая некоторые ограничения ослаблены.

Премьер-министр Денис Шмыгаль предположил, что после 22 мая карантин в Украине продлят, но планируются дальнейшие его ослабления.

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В Украине по состоянию на 9.00 18 апреля насчитывается 18 616 больных COVID-19, за последние сутки их количество увеличилось на 325. За прошедшие сутки умер 21 пациент с коронавирусом, 160 человек выздоровели.

Фото: сайт Президента

По материалам: ukrinform.ru