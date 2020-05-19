КПВВ на Донбассе могут скоро возобновить свою работу: народные депутаты обратились к президенту Украины

В Верховной Раде группа народных депутатов из Донецкой и Луганской областей обратились к президенту Украины, а также к премьер-министру и командующему ООС с просьбой возобновить работу КПВВ на Донбассе.

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на Telegram-канал народного депутата Украины Мусы Магомедова.

Внефракционный народный депутат Украины Муса Магомедов в своем Telegram-канале обнародовал обращение группы народных избранников к президенту Украины, премьер-министру и командующему ООС, в котором они требуют открыть КПВВ на Донбассе. Магомедов отметил, что за открытие КПВВ на Донбассе выступают все народные депутаты из Донецкой и Луганской областей.

В обращении народных депутатов отмечается, что после смягчения карантинных мер в Украине, будет логично рассмотреть вопрос возобновления работы КПВВ на Донбассе. Кроме того, народные депутаты отметили, что на оккупированных территориях живут люди, которые работают на подконтрольной Украине территории, поэтому открытие КПВВ для них очень необходимо. Также народные избранники напомнили о том, что из-за закрытых КПВВ, пенсионеры, проживающие в ОРДЛО не могут забрать свои пенсии.

Муса Магомедов требует от главы государства, правительства и руководства ООС рассмотреть данный вопрос, как можно быстрее.

Напомним, что в связи с пандемией коронавируса еще в начале марта Украина ввела ограничения на пересечение КПВВ на Донбассе. По информации пресс-службы ГПСУ сейчас на КПВВ на Донбассе действует режим красный.

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