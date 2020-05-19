Верх цинизма: в штабе ООС рассказали о новой провокации представителей НВФ на Донбассе

В пресс-центре ООС рассказали о новой провокации боевиков так называемых «Л/ДНР». В штабе ООС сообщают, что представители НВФ под предлогом ремонта электросети пытались установить технические средства видеонаблюдения в населенных пунктах Голубовское и Березовское.

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на портал DonPress.

Представители НВФ пошли на новую провокацию в оккупированных населенных пунктах Голубовское и Березовское Луганской области. В этих населенных пунктах проводился ремонт электросети. В штабе ООС отметили, что украинские воины со своей стороны через ОБСЕ предоставили гарантии безопасности для выполнения данных работ.

В штабе ООС сообщают, что российские наемники решили под видом ремонта электросети установить средства для видеонаблюдения. По информации штаба ООС, указанные работы проводились под руководством представителей НВФ. Подразделения ООС зафиксировали циничные действия российских наемников.

«Подразделениями ООС зафиксирована попытка установления российскими вооруженными формированиями технических средств видеонаблюдения», — сообщили в штабе ООС.

В ВСУ отметили, что российские наемники «цинично используют гуманитарные основания для своих военных целей».

Ранее мы сообщали, что жители ОРДЛО обратились со срочным требованием к «властям ДНР».