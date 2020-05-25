Стоит ли доверять экспресс-тестам на коронавирус: Комаровский выдал правду

Евгений Комаровский поведал о новых фактах, связанных с коронавирусом COVID-19 и рассказал надо ли доверять экспресс-тестам.

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на vesti-ua.net.

По словам доктора, существует много факторов, влияющих на результат теста, и в первую очередь его качество. Немаловажное значение имеет правильный забор материала для теста.

Как пояснил Комаровский, трудность забора материла заключается в том, что когда берут мазок, не всегда на него попадают клетки эпителия. Мазок необходимо брать глубоко, при этом тампон может поцарапать слизистую оболочку.

А как быть с качеством самого теста? Врач считает, что у нас тест-системы в огромном количестве — «сплошное шарлатанство». Приходится доверять всему тому, что нам везут и принимать решение по отрицательному тесту. Здесь, по мнению доктора Комаровского необходим государственный строгий контроль за качеством поставляемых тест-систем.

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