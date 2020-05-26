Ситуация на валютном рынке Украины 26 мая 2020 года: евро и доллар синхронно подорожали

Важное Общество
Ник Петров0
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Национальный банк Украины обновил официальные курсы валют на 26 мая 2020 года.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на minfin.com.ua.

Курс валют на 26 мая 2020.
26 мая евро и доллар в Украине синхронно подорожали. Фото: 24tv.ua.

Нацбанком Украины установлены официальные курсы валют на 26 мая 2020 года. Цена американского доллара остановилась на отметке 26,87 гривен, что на 12 копеек больше по отношению к предыдущему банковскому дню. А евро стал дороже на 15 копеек и стоит сегодня 29,31 гривен за 1 евроединицу.

Официальные курсы валют на 26 мая:

1 доллар США стоит 26,8742 гривен;

1 евро – 29,3157 гривен;

1 российский рубль – 0,3744 гривен.

Средний курс валюты на наличном рынке:

— доллар: покупка 26,75 гривен, продажа 27,00 гривен за единицу;

— евро: покупка 28,90 гривен, продажа 29,45 гривен за единицу.

Ранее сообщалось о ситуации на валютном рынке 25 мая 2020 года.


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