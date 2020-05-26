Ситуация на валютном рынке Украины 26 мая 2020 года: евро и доллар синхронно подорожали

Национальный банк Украины обновил официальные курсы валют на 26 мая 2020 года.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на minfin.com.ua.

Нацбанком Украины установлены официальные курсы валют на 26 мая 2020 года. Цена американского доллара остановилась на отметке 26,87 гривен, что на 12 копеек больше по отношению к предыдущему банковскому дню. А евро стал дороже на 15 копеек и стоит сегодня 29,31 гривен за 1 евроединицу.

Официальные курсы валют на 26 мая:

1 доллар США стоит 26,8742 гривен;

1 евро – 29,3157 гривен;

1 российский рубль – 0,3744 гривен.

Средний курс валюты на наличном рынке:

— доллар: покупка 26,75 гривен, продажа 27,00 гривен за единицу;

— евро: покупка 28,90 гривен, продажа 29,45 гривен за единицу.

Ранее сообщалось о ситуации на валютном рынке 25 мая 2020 года.