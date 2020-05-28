Гендиректор "Довженко-Центра" подает в отставку

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28.05.2020 16:41

Укринформ

Генеральный директор Национального центра Александра Довженко Иван Козленко написал заявление об отставке.

Об этом он сообщил на странице в Facebook.

"Паспорт бюджетной программы Минфин вернул Минкульту без согласования. Следовательно, финансирования не будет", — отметил он.

Ниже в посте Козленко обнародовал текст заявления об увольнении, написанного на имя и. о. министра культуры и информационной политики Светланы Фоменко.

"На основании… контракта от 18.03.2016 № 649, заключенного между мной как руководителем Государственного предприятия "Национальный центр Александра Довженко" и Министерством культуры Украины, согласно которому руководитель вправе по собственной инициативе расторгнуть контракт до истечения срока его действия "в случае систематического не выполнения министерством своих обязательств по контракту", а именно — из-за не выполнения министерством обязательств… контракта ("своевременно принимать меры к предотвращению банкротства предприятия в случае его неплатежеспособности")… сообщаю о расторжении контракта по собственной инициативе с 04.06.2020 года", — говорится в заявлении.

Он отметил, что 27.05.2020 года Национальный центр Александра Довженко объявил о наступлении состояния неплатежеспособности, которое считает следствием безответственной позиции Министерства в части обеспечения финансирования Национального центра Александра Довженко.

"Финансирование Центра, осуществляемое по бюджетной программе 3806030 "Государственная поддержка кинематографии", с начала 2020 года так и не началось. Задолженность государственного бюджета перед Центром по заработной плате составляет более 2,0 млн грн. Центр имеет также более 1,0 млн грн невыполненных кредитных обязательств по подписанным договорам. В случае отсутствия оборотных средств Центр больше не имеет возможности платить предусмотренные законом налоги и сборы за 1 квартал 2020 года», — написал гендиректор.

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Укринформ обратился в Министерство культуры и информационной политики с просьбой прокомментировать эту ситуацию, и министерство обещает это сделать в ближайшее время.

Ранее 28 мая Козленко сообщил, что в Национальный центр Александра Довженко в Киеве пришли сотрудники Нацполиции и проводят обыск. По его словам, обыск связан не с сегодняшним заявлением Центра о наступлении состояния неплатежеспособности, а с расследованием уголовного дела по акту ревизии Государственной аудиторской службы Украины.

В обнародованном сегодня утром заявлении отмечалось, что с начала 2020 года Центр не получил планируемое государственное финансирование по бюджетной программе 1806030 "Государственная поддержка кинематографии", что связано с неутверждением Министерством финансов представленного Министерством культуры и информационной политики проекта паспорта программы.

В заявлении также говорилось, что с конца мая Центр не имеет возможности больше платить обязательные налоги и существующие обязательства по договорам, а претензии кредиторов, подтвержденные через суд, будут удовлетворяться в порядке ареста имущества Центра.

По материалам: ukrinform.ru