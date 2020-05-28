Интересная картинка, надо за три минуты найти утку, бабочку и летучую мышь: тест на внимательность
Внимательность является одной из ценных черт, присущих человеку. Однако развита она у разных людей по-разному.
Об этом сообщает НБН со ссылкой на vesti-ua.net.
Внимательность помогает людям справиться с разными задачами и заданиями, как на работе, так и в быту. А для некоторых людей она имеет особенно важное значение и даже жизненно необходима.
К счастью, существует много способов, позволяющих развить эту черту.
В этой статье предлагается прямо сейчас оценить, насколько вы внимательны.
Поможет в этом совсем непростой тест.
Нужно попытаться в течение трех минут найти трех животных на картинке, а именно: бабочку, утку и летучую мышь.
Если вы справились с заданием, поздравляем, ваша внимательность на уровне и заслуживает уважения.
На этой картинке надо найти бабочку, утку и летучую мышь.
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