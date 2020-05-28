Испанцы хотят забрать младенцев: Денисова встретилась с послом относительно суррогатного материнства

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28.05.2020 18:27

Укринформ

Уполномоченный ВР Украины по правам человека Людмила Денисова встретилась с Чрезвычайным и Полномочным Послом Испании в Украине Сильвией Хосефиной Кортес Мартин относительно содействия испанским парам в получении разрешения на въезд в Украину, чтобы забрать их новорожденных детей.

Об этом Денисова написала в Facebook.

«Сегодня состоялась рабочая встреча с Чрезвычайным и Полномочным Послом Испании в Украине госпожой Сильвией Хосефиной Кортес Мартин относительно содействия испанским супружеским парам в получении разрешения на въезд в Украину, чтобы забрать их новорожденных детей. Госпожа посол поблагодарила за опеку над детьми, рожденными методом суррогатного материнства, которые находятся в отеле «Венеция», а также за содействие подданным Испанского Королевства в получении соответствующих разрешений на въезд и выезд из Украины, чтобы забрать своих детей домой», — отметила Денисова.

По словам Денисовой, она проинформировала посла Испании в Украине, что с такой просьбой обратилось две супружеские пары из Испанского Королевства. «После моих обращений в МИД Украины они получили документы для их детей о гражданстве и проездные документы, а также разрешения на выезд», — уточнила украинский омбудсмен.

«Кроме того, обсудили перспективу законодательного урегулирования сферы оказания услуг репродуктивной медицины в Украине. Подчеркнула, что есть необходимость разработать комплексный нормативный документ, регулирующий права ребенка, права и обязанности суррогатной матери и родителей, а также в котором будут четко выписаны условия деятельности центров репродуктивной медицины и лицензирования такой практики, которая применяется в нашем государстве», — уточнила Денисова.

В конце встречи посол Испании в Украине предложила содействовать сотрудничеству Омбудсмана Украины и Омбудсмана Королевства Испания. В частности, при первой возможности провести совместную рабочую встречу, определить направления и разработать тематический план такого сотрудничества, добавила Денисова.

Как сообщалось, в столичном отеле "Венеция", который является отделением клиники Biotexcom, находится 51 ребенок, рожденный методом суррогатного материнства. Родители не могут забрать детей из-за карантинных ограничений.

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова обратилась к правоохранителям с требованием немедленного реагирования на ситуацию.

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Впоследствии Денисова осмотрела помещения, оборудованные под “отель для детей”, и признала, что условия там созданы хорошие, а все дети ухожены. Также она заявила, что на рабочем совещании с представителями МИД и ГМС был наработан действенный механизм решения этой проблемы передачи малышей, рожденных суррогатным способом, их биологическим родителям.

В парламенте 15 мая зарегистрировали законопроект №3488, который вводит лицензирование клиник и уголовную ответственность за нарушения во время суррогатного материнства.

Министерство социальной политики отметило необходимость разработки национальной политики относительно суррогатного материнства.

21 мая Денисова сообщила, что граждане Испании и Китая оформили документы, чтобы забрать своих детей, рожденных от суррогатных матерей из Украины.

По материалам: ukrinform.ru