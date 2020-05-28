К главарю «ДНР» приехал куратор из России: Украине надо приготовиться к активизации военных действий со стороны боевиков

По данным СМИ, в оккупированный Донецк из РФ прибыл политтехнолог, который будет курировать Дениса Пушилина. Задача политтехнолога — смотреть за рейтингом главаря «ДНР».

Об этом сообщает издание «Новости Донбасса«, ссылаясь на «Спектр», пишет «НБН«.

В ОРДЛО сего политтехнолога знают как Дмитрия Чайку. Ранее он уже бывал на оккупированных территориях. По данным СМИ, до 2016 года Чайка работал в «администрации» Александра Захарченко, который тогда был лидером «ДНР».

Осенью 2018 года Чайка также был в Донецке, перед «выборами» нового главы «ДНР» 11 ноября. Тогда как раз победил Пушилин, а в Москве подтвердили, что политтехнолог прибыл в ОРДО по согласию Кремля.

В «Спектре» отметили, что на гостей из России, которые пребывают на оккупированные территории, не распространяется карантин, который действует из-за коронавируса:

«Политтехнолога Чайку, как и других приезжих из РФ, карантин не касается. К стати, вчера в Донецк прибыл военный корреспондент ВГТРК Александр Сладков. Теперь ещё ждем второго военного корреспондента Семена Пигова и тогда начнется война!», — отметил источник из «правительства ДНР».

Издание подытожило, что прибытие Сладкова и Пегова, угрозы главарей ОРДЛО, отмена отпусков у «военных» псевдорспублик и слухи о будущем обострении под Авдеевкой доказывают, что вскоре «Л/ДНР» начнут активные военные действия.

Напомним, ранее мы писали, что «ДНР» готовится к полномасштабному военному вторжению.