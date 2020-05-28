Ни один город не жил так долго в таком режиме – информационные ресурсы «ДНР» сообщили о «рекорде республики»

Подконтрольные оккупационным «властям ДНР» информационные ресурсы напомнили жителям ОРДЛО, что ровно 6 лет назад, 28 мая, 2014 года, «власти республики» ввели на оккупированной территории Донецкой области комендантский час.

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на портал DonPress.

Жители ОРДЛО уже шестой год живут в режиме «комендантского часа». Сегодня, 28 мая, информационные ресурсы из ОРДЛО напомнили жителям «республики» об этом. Местные Telegram-каналы считают, что это «рекорд».

Вот, что пишет один из подконтрольных «ДНР» информационных ресурсов:

«Это рекорд. Ни один город за всю историю человечества не жил так долго в таком режиме!».

Вот только этот «рекорд» совершенно не радует жителей ОРДЛО, а скорее, наоборот — угнетает.

Напомним, что в мае 2014 года подконтрольные Кремлю оккупационные власти так называемых «Л/ДНР»ввели на территории оккупированных Донецкой и Луганской областей комендантский час. Он, напомним, действует с 23.00 до 05.00. Стоить отметить, что иногда в праздничные дни – Новый год, день Победы или другие праздники, «главари республик» принимают решение отменить комендантский час.

Ранее мы сообщали, что Грызлов рассказал, что должна сделать Украина, для отмена режима повышенной боевой готовности в «Л/ДНР».