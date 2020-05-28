“Пикантность переговоров”: Мокан призывает СМИ не требовать деталей обмена пленными

28.05.2020 15:41

Укринформ

В Минских договоренностях четко прописан принцип «всех на всех» по обмену граждан, и именно эти договоренности украинская сторона пытается соблюдать и об этом договариваться.

Об этом во время презентации отчетов "Восточной правозащитной группы" о ситуации на временно оккупированной территории Луганской и Донецкой областей, заявил народный депутат Украины, постоянный представитель КМУ в ВРУ Василий Мокан, сообщает корреспондент Укринформа.

«В Минске четко прописан принцип «всех на всех», и именно эти договоренности украинская сторона пытается соблюдать и об этом договариваться», — сказал Мокан.

Но в этом вопросе есть несколько проблем, по его словам, и одна из них – это то, что РФ и подконтрольные ей оккупационные администрации боевиков не всегда выполняют то, о чем договариваются, что касается и вопроса обеспечения режима тишины.

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"То же касается обменных фондов. На самом деле верификационный процесс, он очень сложный, непубличный, и я призываю журналистов не требовать деталей до того (до обмена – ред.), имею в виду, чтобы не навредить самому этому процессу. Вы сами понимаете пикантность этих переговоров. Единственное, что можно говорить, — максимально с украинской стороны предпринимаются усилия, чтобы списки были верифицированы и туда попадали все граждане Украины, о которых нашей стороне известно… и чтобы придерживаться принципа договоренностей "всех на всех", — сказал он.

Фото: pershyj.com

По материалам: ukrinform.ru