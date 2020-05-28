Покушение на черногорского мафиози в Киеве: у одного из задержанных были фальшивые документы

28.05.2020 17:50

Укринформ

У одного из задержанных украинской полицией под Одессой четырех лиц, совершивших покушение в Киеве на гражданина Черногории Радое Звицера, был фальшивый македонский паспорт.

Об этом сообщает портал Vijesti.

"Житель черногорского города Бар Стефан Джукич, житель Подгорице Эмиль Тузович и граждане Сербии Петар Йованович и Милан Бранкович были задержаны в Украине по подозрению в покушении на жизнь Звицера. Как оказалось, паспорт Северной Македонии, принадлежавший Джукичу (Мандичу), оказался поддельным. Он и Тузович, скорее всего, относятся к барскому клану во главе с Аланом Кожаром", — говорится в сообщении.

Задержание балканских уголовных деятелей произошло возле Одессы.

Сначала отмечалось, что среди нападавших был македонец.

Необходимо заметить, что "фальшивый македонец" Джукич, ранее носивший фамилию Мандич, находится в международном розыске за убийство в Бари в ноябре прошлого года. Его обвиняют в том, что он стрелял в двух людей возле ​​бара-ресторана из автомобиля. После этого преступления Джукич бежал за границу.

Читайте также: Покушение на лидера наркокартеля в Киеве: задержали четырех иностранных киллеров

Потерпевший, в которого стреляли в Киеве, — 38-летний гражданин Черногории Радое Звицер. Он находится в международном розыске и является одним из лидеров и организатором наркокартеля, члены которого поставляют наркотики на территорию европейских стран. Однако сама черногорская полиция пока Звицера не разыскивает.

Напомним, что раненый Звицер сейчас находится в больнице в Киеве, а четверо нападавших взяты под стражу.

Обстоятельства всей этой криминальной истории постепенно уточняются и дополняются.

Первое фото: прессслужба Нацполиции

По материалам: ukrinform.ru