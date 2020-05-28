Прием произведений на премию Франко по информационной деятельности продлили до 5 июня

28.05.2020 04:17

Укринформ

Государственный комитет телевидения и радиовещания продлил до 5 июня 2020 года прием публицистических произведений на соискание премии имени Ивана Франко в сфере информационной деятельности.

Об этом сообщает Госкомтелерадио.

«Премия в размере 10 тыс. грн присуждается ежегодно авторам новых оригинальных публицистических произведений в области журналистики, которые способствуют утверждению исторической памяти народа, его национального сознания и самобытности в каждой из четырех номинаций: за лучшую публикацию в печатных СМИ; за лучшее произведение в телевизионной сфере; — за лучшее произведение в радиовещательной сфере; — за лучшую научную работу в информационной сфере», — говорится в сообщении.

Как отмечается, произведения на конкурс должны быть опубликованы (обнародованы) в завершенном виде в течение последних трех лет, но не позже чем за полгода до их выдвижения на соискание премии.

На соискание премии представляются: ходатайство о присуждении премии с краткой характеристикой произведения и его автора; экземпляр произведения на материальном носителе с подтверждением его обнародования (экземпляры печатных СМИ, телепередачи и радиопрограммы на компакт-дисках в формате DVD); копия паспорта (в случае выдвижения на соискание премии коллектива — копии паспортов каждого члена коллектива).

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Подавать творческие работы следует по адресу: 01001, г. Киев, ул. Прорезная, 2, Государственный комитет телевидения и радиовещания Украины (с пометкой «на соискание Премии имени Ивана Франко в отрасли информационной деятельности»).

Ходатайство о присуждении премии с краткой характеристикой произведения и его автора (в формате word), а также электронную версию произведения следует присылать в Госкомтелерадио на электронный адрес iv@comin.gov.ua.

По материалам: ukrinform.ru