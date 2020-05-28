Прокуратура назвала причину обысков в "Довженко-Центре"

28.05.2020 17:53

Укринформ

Обыски в "Довженко-Центре» состоялись в рамках расследования относительно возможных злоупотреблений со стороны должностных лиц предприятия, Минкультуры, а также Регионального отделения ФГИ в Киеве при расчетах платы за аренду госимущества, которые привели к недополучению поступлений в размере 6 млн грн.

Об этом сообщила Укринформу пресс-секретарь столичной прокуратуры Надежда Максимец, добавив, что следственные действия прошли на основании постановления Голосеевского районного суда Киева от 21 мая.

"Финансовые нарушения были выявлены в ходе ревизии финансовой деятельности ГП «Национальный центр Александра Довженко», проведенной во II квартале 2019 года Государственной аудиторской службой в соответствии с вопросам программы ревизии и рабочего плана, с ведома генерального директора Центра и в присутствии главного бухгалтера, о чем осуществлена соответствующая запись в журнале регистрации проверок", — отметила Максимец.

Она рассказала, что по фактам выявленных финансовых нарушений Голосеевское управление Нацполиции в Киеве возбудило уголовное производство ч. 2 ст. 191 (присвоение, растрата имущества путем злоупотребления служебным положением) УКУ.

По словам Максимец, во время досудебного расследования в ГП «Национальный центр имени Александра Довженко» неоднократно направлялись запросы о предоставлении информации и копий документов, однако запрашиваемые документы и информация предоставлены не были. Следователи также вызвали должностных лиц ГП для участия в проведении следственных действий, однако они не явились и не сообщили о причине неявки.

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В этой связи, отметила пресс-секретарь, возникла необходимость в проведении обыска по адресу расположения Центра с целью выявления и изъятия вещей и документов, имеющих существенное значение для досудебного расследования и содержащих сведения о взаимоотношения должностных лиц госпредприятия с субъектами хозяйствования, которые арендовали имущество Центра в период с 2015 по 2019 годы.

На данный момент обыски завершились. Правоохранители изъяли необходимые документы, сказала Максимец.

Как сообщалось, 28 мая генеральный директор Национального центра Александра Довженко Иван Козленко заявил, что сотрудники полиции проводят обыски на возглавляемом им предприятии.

По материалам: ukrinform.ru