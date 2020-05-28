В ВАКС объяснили, почему с Альперина сняли электронный браслет

27.05.2020 22:33

Укринформ

В результате увеличения залога для бизнесмена Вадима Альперина произошло изменение меры пресечения, следовательно, дополнительно возложенные к ранее примененной мере пресечения обязанности прекратились.

Об этом говорится в комментарии судьи-спикера ВАКС Веры Михайленко, размещенном на сайте ВАКС.

«Из-за применения к подозреваемому залога в большем размере произошло изменение меры пресечения, следовательно, действие дополнительно возложенных к первоначально примененной мере пресечения обязанностей прекратилась», — отмечается в сообщении.

В частности, 21 мая следственный судья ВАКС отказал в удовлетворении ходатайства прокурора САП относительно продления срока действия процессуальных обязанностей, возложенных на одесского бизнесмена, подозреваемого в организации растаможки импортируемых товаров по заниженным ценам.

«В первую очередь следует обратить внимание на природу процессуальных обязанностей, которые возлагаются на подозреваемого в порядке ст. 194 УПК Украины. Они являются дополнением к какой-либо меры пресечения, не связанной с содержанием под стражей. Такие обязанности не имеют самостоятельного характера. Это вспомогательная мера процессуального принуждения, направленная на уменьшение рисков уголовного производства, наличие которых установлено во время рассмотрения вопроса об избрании меры пресечения», — объясняют в суде.

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В ВАКС отметили, что характерной чертой является срок этих мер, то есть обязанности, возложенные на подозреваемого в связи с применением меры пресечения, возникают с момента принятия соответствующего процессуального решения следственным судьей, судом (определения) или наступления определенного условия (внесение залога в качестве альтернативной меры пресечения) — и прекращают свое действие после окончания, изменения или отмены меры пресечения.

Уточняется, что если постановление следственного судьи о применении меры пресечения отменяется или изменяется апелляционной инстанцией, действие первоначального определения утрачивается, то есть, оно не вступает в законную силу, в том числе в части обязанностей, если они были возложены следственным судьей.

«В данном деле соответствующие обязанности были возложены на подозреваемого по постановлению следственного судьи Высшего антикоррупционного суда от 29.11.2019. Срок их действия неоднократно продлевался на основании соответствующих ходатайств, в частности определением от 23.03.2020 он был продлен до 23.05.2020 включительно. Параллельно прокурор обратился к следственному судье ВАКС с ходатайством об обращении залога в доход государства и применении меры пресечения в виде залога в большем размере. Поскольку в удовлетворении данного ходатайства было отказано определением от 18.03.2020, то есть мера пресечения не изменилась, ранее возложенные обязанности продолжили свое действие», — отметили в ВАКС.

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Уточняется, что вместе с тем, определением Апелляционной палаты ВАКС от 16 апреля была частично удовлетворена апелляционная жалоба прокурора и отменено постановление следственного судьи ВАКС от 18 марта, которым следственный судья отказал в обращении залога в доход государства и применении меры пресечения в виде залога в большем размере.

«Коллегия судей Апелляционной палаты своим постановлением обратила в доход государства часть залога в сумме 35 000 620 грн и увеличила подозреваемому размер залога до 76 598 982 грн. При решении апелляционной жалобы и изменении ранее примененной меры пресечения на залог в большем размере вопрос возложения на подозреваемого процессуальных обязанностей, предусмотренных ч.5 ст.194 УПК Украины, не решался. Поэтому из-за применения к подозреваемому залога в большем размере произошло изменение меры пресечения, следовательно, действие дополнительно возложенных к первоначально примененной мере пресечения обязанностей прекратилась», — отмечают в суде.

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Таким образом, как отмечается, на время подачи и рассмотрения ходатайства прокурора о продлении срока действия обязанностей подозреваемому, эти обязанности уже прекратили свое действие в связи с изменением подозреваемому меры пресечения без решения вопроса о возложении процессуальных обязанностей, предусмотренных ч.5 ст.194 УПК Украины.

Как сообщалось, ранее адвокат Андрей Федур объяснил, что следственный судья Высшего антикоррупционного суд снял с одесского бизнесмена Вадима Альперина обязательство носить электронный браслет и сдать паспорта, поскольку прокурор САП не прописал в своем ходатайстве необходимость возложения этих обязанностей.

По материалам: ukrinform.ru