В Украине подтвердили 22 382 случаев коронавируса, за сутки — 477

28.05.2020 09:30

Укринформ

По состоянию на 28 мая в Украине лабораторно подтверждено 22 382 случая COVID-19. За сутки — 477 новых случаев.

Об этом на брифинге сказал министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает корреспондент Укринформа.

"За прошедшие сутки заболели 477 человек. Всего за все время пандемии заболели 22 382 человека. Из них — 1627 детей и 4345 медработников", — отметил Степанов.

За сутки заболели 32 ребенка и 104 медработника, зафиксировано 11 летальных исходов, выздоровели 444 человека.

В общей сложности, в Украине выздоровели 8439 человек, 669 летальных исходов.

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По словам Степанова, за предыдущие сутки проведено 10 298 тестирований методом ПЦР.

Наибольшее число случаев за последние сутки зафиксировано в Ривненской области — 74, Львовской области — 70, Черновицкой области — 57 и г. Киев — 54.

По материалам: ukrinform.ru