ВАКС будет рассматривать дело Суса 15 июня — САП

28.05.2020 02:12

Укринформ

ВАКС перенес рассмотрение дела в отношении экс-заместителя начальника департамента – начальника управления ГПУ по расследованию особо важных дел в сфере экономики Дмитрия Суса на 15 июня.

Об этом в Facebook информирует САП.

«На следующем судебном разбирательстве, которое назначено на 9:00 15 июня 2020 года, запланировано исследование письменных доказательств стороны защиты, а также исследования вещественных доказательств и допрос свидетелей со стороны обвинения», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в деле об обвинении экс-заместителя начальника департамента – начальника управления Генпрокуратуры по расследованию особо важных дел в сфере экономики продолжается исследование доказательств.

При этом уточняется, что на заседании коллегия судей ВАКС исследовала письменные доказательства из 8 томов материалов дела, тем самым завершив исследование всех 15 томов, предоставленных прокурором САП.

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Как сообщалось, бывший руководитель подразделения Генпрокуратуры Дмитрий Сус обвиняется по нескольким эпизодам присвоения, завладения, растраты чужого имущества на общую сумму более 1,2 млн гривеьн путем злоупотребления служебным положением, а также в декларировании недостоверных сведений (ч.ч. 3,4,5 ст.191 и ст.366-1 УК).

По материалам: ukrinform.ru