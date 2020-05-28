ВАКС отпустил экс-заместителя министра обороны на поруки

28.05.2020 11:01

Укринформ

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда применила к бывшему заместителю министра обороны Украины меру пресечения в виде личного поручительства.

Об этом информирует прессслужба ВАКС в Facebook.

«27 мая Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда рассмотрела апелляционные жалобы защитников по делу бывшего заместителя министра обороны Украины, представленные на постановление следственного судьи от 29.04.2020, а также заявление народного депутата Украины, первого заместителя председателя Комитета ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки генерал-лейтенанта Вооруженных сил Украины, Героя Украины Забродского М. В. о взятии подозреваемого на личное поручительство. По результатам судебного заседания суд частично удовлетворил поданные апелляционные жалобы, а также удовлетворил поданное заявление и применил к подозреваемому меру пресечения в виде личного поручительства», — говорится в сообщении.

Уточняется, что на подозреваемого на срок до 29 июня 2020 года возложены следующие обязанности: прибывать к следователю, прокурору, следственному судье, в суд по первому требованию; не отлучаться из города Киева без разрешения детектива, прокурора, суда; уведомлять следователя, прокурора, суд об изменении своего места жительства и/или места работы; воздерживаться от общения с другими подозреваемыми и свидетелями в производстве, определенными постановлением детектива; сдать на хранение в НАБУ свой паспорт (паспорта) для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину.

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Как сообщалось, 29 апреля Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения бывшему заместителю министра обороны в виде залога в размере 168 тыс. 160 грн.

По данным СМИ, речь идет об Игоре Павловском, который был некоторое время заместителем министра обороны Степана Полторака.

Павловский является фигурантом уголовного дела НАБУ по факту растраты 149 млн грн при закупке горючего в 2016 году для нужд Минобороны.

По материалам: ukrinform.ru