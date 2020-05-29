Аваков пригласил лидеров инвесторов "Аркады" на встречу в МВД

29.05.2020 15:00

Укринформ

Министр внутренних дел Арсен Аваков пригласил на встречу на 1 июня лидеров инвесторов банка "Аркада".

Об этом сообщает МВД в Facebook.

"Сегодня общался с инвесторами незавершенных жилых строек банка "Аркада", которые вышли на протест. Мы не допустим очередного строительной аферы с сотнями пострадавших. Эту ситуацию можно быстро решить. Для этого необходима воля и сотрудничество. Президент просил меня контролировать этот процесс. В понедельник я приглашаю лидеров инвесторов в МВД, чтобы мы окончательно поставили этот вопрос на контроль", — цитирует Авакова МВД.

Как сообщал Укринформ, утром 29 мая у здания Национального банка проходил митинг обманутых вкладчиков банка "Аркада", затем участники акции двинулись к Офису Президента Украины.

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Люди требуют реакции от власти и возмущаются, что более 12 000 инвесторов полтора года не могут получить свое жилье. По словам активистов, около 40 домов недостроено, хотя строительство "было полностью законное".

Под Офисом Президента Украины к митингующим вышел министр внутренних дел Арсен Аваков.

Кроме того, состоялось совещание в КГГА по этому поводу.

По материалам: ukrinform.ru