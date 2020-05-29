Изнасилование в Кагарлыке: в ГБР заявили, что им не хватает доказательств вины полицейских

Как отметил первый замглавы Госбюро расследований Александр Бабиков, уголовное производство против преступников открыто по трем статьям, но на данный момент обвинения предъявлены лишь по двум.

Об этом Бабиков сообщил в комментарии «Цензор.НЕТ«, пишет «НБН«.

Сейчас двум, уже бывшим полицейским предъявлены обвинения по статьям «Изнасилование группой лиц» и «Превышение служебных полномочий». Что же касается подозрения по статье «Пытки», то здесь ГБР имеет не достаточно доказательств:

«Обвинение в пытках не исчезло из дела, мы всё расследуем. Но, чтобы иметь обоснованные претензии, нам нужны четкие доказательства, в частности и результаты экспертиз. Когда мы получим эти результаты, то сможем принять процессуальное решение и по третьему обвинению».

Бабиков уверил, что результаты экспертизы будут уже в ближайшее время. Также замглавы ГБР отметил, что следствие будет расследовать и другие преступления правоохранителей, ведь как стало известно, ещё до происшествия с изнасилованием, на обвиняемых часто жаловались другие граждане.

Напомним, ранее Геращенко заявил, что обвиняемые по делу изнасилования в Кагарлыке не смогут избежать наказания.