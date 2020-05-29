Коронавирус в Украине и мире: актуальные данные по состоянию на 29 мая
Согласно официальным данным, на сегодняшний день в Украине выявлено 22 811 случаев COVID-19. В мире зафиксировано почти 6 миллионов заболевших.
Об этом пишет «НБН«.
Согласно карте распространения коронавируса от СНБО, в Украине коронавирусом заболели 22 811 людей (+ 429 за день). Из этого числа:
- умерли — 679 (+ 10 за день)
- выздоровели — 8 934 (+ 495 за день)
- продолжают лечение — 13 198
- подозрение на коронавирус — 57 006
В областях и столице насчитывается такое число заболевших:
- Черновицкая область — 3 259 (+ 58)
- г. Киев — 2 849 (+ 56)
- Ровенская область — 1 628 (+ 40)
- Львовская область — 1 563 (+ 50)
- Киевская область — 1 535 (+ 18)
- Ивано-Франковская область — 1 360 (+ 21)
- Закарпатская область — 1 147 (+ 23)
- Тернопольская область — 1 145 (+ 14)
- Харьковская область — 1 011 (+ 30)
- Винницкая область — 957 (+ 10)
- Днепропетровская область — 930 (+ 10)
- Одесская область — 878 (+ 17)
- Волынская область — 863 (+ 12)
- Житомирская область — 694 (+ 21)
- Кировоградская область — 503 (+ 8)
- Запорожская область — 431 (+ 6)
- Хмельницкая область — 407 (+ 21)
- Черкасская область — 401 (+ 0)
- Николаевская область — 284 (+ 2)
- Полтавская область — 268 (+ 0)
- Херсонская область — 177 (+ 0)
- Сумская область — 167 (+ 1)
- Донецкая область — 158 (+ 0)
- Черниговская область — 150 (+ 10)
- Луганская область — 46 (+ 1)
Как видно из данных, за вчерашний день в Украине снова выздоровели больше людей, чем заболели. Это дает надежду на то, что вскоре эпидемия коронавируса в Украине завершится. В МОЗ предполагают, что это случится 22 июня.
Тем временем в мире ситуация с коронавирусом остается напряженной. Если большинство европейских стран уже постепенно выходят из эпидемии, то в странах Южной Америки и Африки COVID-19 набирает обороты.
На сегодняшний день в мире зафиксировано 5 909 677 заболевших коронавирусом (+ 116 688 за день). Из этого числа:
- умерли — 362 102 (+ 4 620 за день)
- выздоровели — 2 583 004 (+ 83 853 за день)
Больше всего заболевших насчитывается в:
- США — 1 768 461
- Бразилия — 438 812
- Россия — 379 051
- Испания — 284 986
- Великобритания — 269 127
- Италия — 231 732
- Франция — 186 238
- Германия — 182 452
- Индия — 165 799
- Турция — 160 979
- Иран — 143 849
- Перу — 141 779
Напомним, ранее мы писали, что Украина прошла пик коронавируса.