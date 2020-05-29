Коронавирус в Украине и мире: актуальные данные по состоянию на 29 мая

Согласно официальным данным, на сегодняшний день в Украине выявлено 22 811 случаев COVID-19. В мире зафиксировано почти 6 миллионов заболевших.

Об этом пишет «НБН«.

Согласно карте распространения коронавируса от СНБО, в Украине коронавирусом заболели 22 811 людей (+ 429 за день). Из этого числа:

умерли — 679 (+ 10 за день) выздоровели — 8 934 (+ 495 за день) продолжают лечение — 13 198 подозрение на коронавирус — 57 006

В областях и столице насчитывается такое число заболевших:

Черновицкая область — 3 259 (+ 58)

г. Киев — 2 849 (+ 56)

Ровенская область — 1 628 (+ 40)

Львовская область — 1 563 (+ 50)

Киевская область — 1 535 (+ 18)

Ивано-Франковская область — 1 360 (+ 21)

Закарпатская область — 1 147 (+ 23)

Тернопольская область — 1 145 (+ 14)

Харьковская область — 1 011 (+ 30)

Винницкая область — 957 (+ 10)

Днепропетровская область — 930 (+ 10)

Одесская область — 878 (+ 17)

Волынская область — 863 (+ 12)

Житомирская область — 694 (+ 21)

Кировоградская область — 503 (+ 8)

Запорожская область — 431 (+ 6)

Хмельницкая область — 407 (+ 21)

Черкасская область — 401 (+ 0)

Николаевская область — 284 (+ 2)

Полтавская область — 268 (+ 0)

Херсонская область — 177 (+ 0)

Сумская область — 167 (+ 1)

Донецкая область — 158 (+ 0)

Черниговская область — 150 (+ 10)

Луганская область — 46 (+ 1)

Как видно из данных, за вчерашний день в Украине снова выздоровели больше людей, чем заболели. Это дает надежду на то, что вскоре эпидемия коронавируса в Украине завершится. В МОЗ предполагают, что это случится 22 июня.

Тем временем в мире ситуация с коронавирусом остается напряженной. Если большинство европейских стран уже постепенно выходят из эпидемии, то в странах Южной Америки и Африки COVID-19 набирает обороты.

На сегодняшний день в мире зафиксировано 5 909 677 заболевших коронавирусом (+ 116 688 за день). Из этого числа:

умерли — 362 102 (+ 4 620 за день) выздоровели — 2 583 004 (+ 83 853 за день)

Больше всего заболевших насчитывается в:

США — 1 768 461

Бразилия — 438 812

Россия — 379 051

Испания — 284 986

Великобритания — 269 127

Италия — 231 732

Франция — 186 238

Германия — 182 452

Индия — 165 799

Турция — 160 979

Иран — 143 849

Перу — 141 779

Напомним, ранее мы писали, что Украина прошла пик коронавируса.