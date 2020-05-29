Коронавирус в Украине и мире: актуальные данные по состоянию на 29 мая

Главное Общество
Христина Качоровська0

Согласно официальным данным, на сегодняшний день в Украине выявлено 22 811 случаев COVID-19. В мире зафиксировано почти 6 миллионов заболевших.

Коронавирус
Коронавирус. Фото — poltava.to

Об этом пишет «НБН«.

Согласно карте распространения коронавируса от СНБО, в Украине коронавирусом заболели 22 811 людей (+ 429 за день). Из этого числа:

  1. умерли — 679 (+ 10 за день)
  2. выздоровели — 8 934 (+ 495 за день)
  3. продолжают лечение — 13 198
  4. подозрение на коронавирус — 57 006

В областях и столице насчитывается такое число заболевших:

  • Черновицкая область — 3 259 (+ 58)
  • г. Киев — 2 849 (+ 56)
  • Ровенская область — 1 628 (+ 40)
  • Львовская область — 1 563 (+ 50)
  • Киевская область — 1 535 (+ 18)
  • Ивано-Франковская область — 1 360 (+ 21)
  • Закарпатская область — 1 147 (+ 23)
  • Тернопольская область — 1 145 (+ 14)
  • Харьковская область — 1 011 (+ 30)
  • Винницкая область — 957 (+ 10)
  • Днепропетровская область — 930 (+ 10)
  • Одесская область — 878 (+ 17)
  • Волынская область — 863 (+ 12)
  • Житомирская область — 694 (+ 21)
  • Кировоградская область — 503 (+ 8)
  • Запорожская область — 431 (+ 6)
  • Хмельницкая область — 407 (+ 21)
  • Черкасская область — 401 (+ 0)
  • Николаевская область — 284 (+ 2)
  • Полтавская область — 268 (+ 0)
  • Херсонская область — 177 (+ 0)
  • Сумская область — 167 (+ 1)
  • Донецкая область — 158 (+ 0)
  • Черниговская область — 150 (+ 10)
  • Луганская область — 46 (+ 1)

Как видно из данных, за вчерашний день в Украине снова выздоровели больше людей, чем заболели. Это дает надежду на то, что вскоре эпидемия коронавируса в Украине завершится. В МОЗ предполагают, что это случится 22 июня.

Тем временем в мире ситуация с коронавирусом остается напряженной. Если большинство европейских стран уже постепенно выходят из эпидемии, то в странах Южной Америки и Африки COVID-19 набирает обороты.

На сегодняшний день в мире зафиксировано 5 909 677 заболевших коронавирусом (+ 116 688 за день). Из этого числа:

  1. умерли — 362 102 (+ 4 620 за день)
  2. выздоровели — 2 583 004 (+ 83 853 за день)

Больше всего заболевших насчитывается в:

  • США — 1 768 461
  • Бразилия — 438 812
  • Россия — 379 051
  • Испания — 284 986
  • Великобритания — 269 127
  • Италия — 231 732
  • Франция — 186 238
  • Германия — 182 452
  • Индия — 165 799
  • Турция — 160 979
  • Иран — 143 849
  • Перу — 141 779

Напомним, ранее мы писали, что Украина прошла пик коронавируса.


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